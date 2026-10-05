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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو العينين: آن الأوان لإعداد قانون جديد للجامعات.. وتكريم المتفوقين بـ 120 جنيهًا غير مقبول

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
عبد الخالق صلاح

أشاد النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، بقرار رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان بالقوات المسلحة، مؤكدًا أن القرار يرسخ مبدأ المساواة والعدل بين طلاب الجامعات المصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في أثناء مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان بالقوات المسلحة.

وقال أبو العينين إن هذا الموقف يرسي مبدأ دستوريًا قائمًا على المساواة والعدل بين طلاب مختلف الجامعات، مؤكدًا أنه لا يصح أن يشعر طالب في أي جامعة بعدم المساواة في قيمة المكافآت التي يحصل عليها.

وأشار إلى أن موقف رئيس الجمهورية يؤكد الحرص على إعمال أحكام الدستور، لافتًا إلى أن لكل جامعة الحق في وضع أسس ومعايير تقييم الطلاب.

ووجه أبو العينين رسالة إلى الحكومة قائلًا: «هل معقول إن المتفوق يحصل على 120 جنيه؟»، مشيرًا إلى أن قانون الجامعات مضى عليه نحو 70 عامًا، وأصبح بحاجة إلى التطوير.

وطالب الحكومة بدراسة منظومة متكاملة لتكريم الطلاب المتفوقين، في ظل وجود نحو 120 جامعة في مصر، تضم جامعات حكومية وخاصة وتكنولوجية، بالإضافة إلى الجامعات المتخصصة في العلوم الحديثة.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، أن الوقت قد حان، في ظل الجمهورية الحديثة، لإعداد قانون جديد للجامعات، مشددًا على أن تطوير المنظومة الجامعية يجب أن يشمل القانون بشكل كامل، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.

النائب محمد أبو العينين قانون جديد للجامعات جامعة كيان

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