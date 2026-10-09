مصطفى بكري ناعيًا النائبة أماني أبو سحلي: كانت خدومة وتضحي بوقتها من أجل الآخرين

نعى الإعلامي مصطفى بكري النائبة أماني أبو سحلي، معربًا عن حزنه لوفاتها، ومشيدًا بدورها في لجنة المصالحات، وما قدمته من جهود لخدمة الآخرين ومساندة المواطنين.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن النائبة الراحلة كانت من السيدات اللاتي أدين دورًا مهمًا في لجنة المصالحات، وتميزت بحرصها على مساعدة الآخرين، مضيفًا أنها كانت شخصية خدومة تضحي بوقتها من أجل خدمة الناس.

وأوضح بكري أن النائبة أماني أبو سحلي عانت من المرض خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن زوجها النائب حمزة أبو سحلي كان يتابع حالتها الصحية في القاهرة، حتى وافتها المنية اليوم.

وأشار بكري إلى أن وفاة النائبة أماني أبو سحلي سادت على إثرها حالة من الحزن داخل مجلس النواب، في ظل ما تركته من أثر خلال عملها في المجال البرلماني ولجنة المصالحات.

وفي السياق ذاته، تقدم النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، والمستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، ووكيلا المجلس، بخالص التعازي في وفاة النائبة، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.