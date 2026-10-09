ابنة أماني أبو سحلي على مقعد والدتها الراحلة بمجلس النواب.. تفاصيل

شغل مصير مقعد النائبة الراحلة أماني أبو سحلي، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، اهتمام المواطنين، عقب وفاتها إثر وعكة صحية بمركز فرشوط، وسط تساؤلات حول الإجراءات القانونية المتبعة لشغل المقعد الشاغر، والمرشحة المقرر تصعيدها خلفًا لها.

ديانا أبو سحلي مرشحة لخلافة والدتها في البرلمان

فازت النائبة الراحلة أماني أبو سحلي في انتخابات مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، التي خاضت الانتخابات خلال المرحلة الأولى بنظام القائمة المغلقة المطلقة.

وتمتعت النائبة الراحلة بخبرة سياسية ومجتمعية، إذ شغلت منصب أمين عام حزب حماة الوطن بمركز فرشوط في محافظة قنا، كما كانت عضوًا بالتحالف الوطني للعمل التنموي في المحافظة، وترأست مجلس إدارة جمعية نبراس الخير بمركز فرشوط، إلى جانب عضويتها في اتحاد القبائل العربية.

ووفقًا للقوائم الرسمية المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن ديانا حمزة عبد المنصف همام أبو سحلي هي المرشحة الاحتياطية المقرر تصعيدها لشغل المقعد الشاغر خلفًا للنائبة الراحلة، وفقًا للترتيب القانوني المنظم لتصعيد المرشحين الاحتياطيين.

ماذا يقول قانون مجلس النواب عن المقعد الشاغر؟

تنظم المادة 25 من قانون مجلس النواب إجراءات شغل المقعد الذي يخلو قبل انتهاء مدة العضوية، حيث تنص على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، يُجرى انتخاب تكميلي.

أما إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم، فيحل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية، ومن ذات صفة العضو الذي خلا مكانه، لاستكمال العدد المقرر.

وتنص المادة كذلك على أنه إذا خلا مكان المرشح الاحتياطي من ذات الصفة، يُصعَّد أي من المرشحين الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب، أيا كانت صفته.

وتُلزم المادة باستكمال شغل المقعد الشاغر خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، على أن تكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.

وبناءً على ذلك، فإن شغل المقعد الشاغر للنائبة الراحلة أماني أبو سحلي يخضع للإجراءات القانونية المنظمة لتصعيد المرشحين الاحتياطيين بالقائمة، وفق ترتيبهم وأحكام القانون.

حزن في فرشوط عقب وفاة أماني أبو سحلي

وكان الحزن قد خيّم على أهالي مركز فرشوط بمحافظة قنا، عقب وفاة المستشارة أماني ماهر أبو سحلي، عضو مجلس النواب، وسط حالة من الأسى بين أفراد أسرتها وأبناء دائرتها ومحبيها.

ومن المقرر أن تستقبل أسرة الفقيدة المعزين في تمام الساعة الثامنة مساءً بديوان العائلة، لتلقي واجب العزاء من أهالي فرشوط ومحافظة قنا.

وتوالت مشاعر الحزن والتعازي عقب إعلان الوفاة، حيث دعا محبو النائبة وأبناء دائرتها الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.