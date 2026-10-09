قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أغلق الأسانسير.. مواطن يمنع نقل مريضة غسيل كلوي إلى المستشفى بالمنوفية
مصر تطلق حملة «إيد بإيد.. سند وأمان» لدعم النازحين في غزة قبل الشتاء
رسالة ترحيب بالرئيس السيسي في كوالالمبور.. ومباحثات ثنائية مرتقبة غدا | صور
استعدادًا لمباراة القمة.. إمام عاشور ينشر صورة من تدريبات الأهلي
الأهلي يكتسح الزمالك في أرقام القمة بالدوري خلال الألفية الجديدة
قبل انتهاء المهلة بـ3 أيام.. كيف تحصل على وحدة بديلة بنظام الإيجار القديم
حكاية وطن في 12 سنة.. تريليون جنيه استثمارات صناعية وصادرات بـ55 مليار دولار
حكاية وطن في 12 سنة.. تطور القوات المسلحة والتحركات المصرية إقليميًا ودوليًا
استعدادات مكثفة لبدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع بالخط الأول
موتسيبي: ندرس إمكانية إقامة كأس الأمم الإفريقية كل عامين
أوكرانيا تعلن استهداف 3 منشآت مرتبطة بإنتاج الصواريخ داخل روسيا
«مش تشوين دي محطة بنزين».. القبض على شخص خزَّن 7 الاف لتر مواد بترولية بسوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ابنة أماني أبو سحلي على مقعد والدتها الراحلة بمجلس النواب.. تفاصيل

أماني أبو سحلي
أماني أبو سحلي

شغل مصير مقعد النائبة الراحلة أماني أبو سحلي، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، اهتمام المواطنين، عقب وفاتها إثر وعكة صحية بمركز فرشوط، وسط تساؤلات حول الإجراءات القانونية المتبعة لشغل المقعد الشاغر، والمرشحة المقرر تصعيدها خلفًا لها.

ديانا أبو سحلي مرشحة لخلافة والدتها في البرلمان

فازت النائبة الراحلة أماني أبو سحلي في انتخابات مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، التي خاضت الانتخابات خلال المرحلة الأولى بنظام القائمة المغلقة المطلقة.

وتمتعت النائبة الراحلة بخبرة سياسية ومجتمعية، إذ شغلت منصب أمين عام حزب حماة الوطن بمركز فرشوط في محافظة قنا، كما كانت عضوًا بالتحالف الوطني للعمل التنموي في المحافظة، وترأست مجلس إدارة جمعية نبراس الخير بمركز فرشوط، إلى جانب عضويتها في اتحاد القبائل العربية.

ووفقًا للقوائم الرسمية المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن ديانا حمزة عبد المنصف همام أبو سحلي هي المرشحة الاحتياطية المقرر تصعيدها لشغل المقعد الشاغر خلفًا للنائبة الراحلة، وفقًا للترتيب القانوني المنظم لتصعيد المرشحين الاحتياطيين.

ماذا يقول قانون مجلس النواب عن المقعد الشاغر؟

تنظم المادة 25 من قانون مجلس النواب إجراءات شغل المقعد الذي يخلو قبل انتهاء مدة العضوية، حيث تنص على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، يُجرى انتخاب تكميلي.

أما إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم، فيحل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية، ومن ذات صفة العضو الذي خلا مكانه، لاستكمال العدد المقرر.

وتنص المادة كذلك على أنه إذا خلا مكان المرشح الاحتياطي من ذات الصفة، يُصعَّد أي من المرشحين الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب، أيا كانت صفته.

وتُلزم المادة باستكمال شغل المقعد الشاغر خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، على أن تكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.

وبناءً على ذلك، فإن شغل المقعد الشاغر للنائبة الراحلة أماني أبو سحلي يخضع للإجراءات القانونية المنظمة لتصعيد المرشحين الاحتياطيين بالقائمة، وفق ترتيبهم وأحكام القانون.

حزن في فرشوط عقب وفاة أماني أبو سحلي

وكان الحزن قد خيّم على أهالي مركز فرشوط بمحافظة قنا، عقب وفاة المستشارة أماني ماهر أبو سحلي، عضو مجلس النواب، وسط حالة من الأسى بين أفراد أسرتها وأبناء دائرتها ومحبيها.

ومن المقرر أن تستقبل أسرة الفقيدة المعزين في تمام الساعة الثامنة مساءً بديوان العائلة، لتلقي واجب العزاء من أهالي فرشوط ومحافظة قنا.

وتوالت مشاعر الحزن والتعازي عقب إعلان الوفاة، حيث دعا محبو النائبة وأبناء دائرتها الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.

أماني أبو سحلي مجلس النواب النائبة الراحلة أماني أبو سحلي البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم .. موعد اجتماع لجنة تسعير المحروقات

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-10-2026.. عيار 21 الآن والجنيه الذهب

الفصائل المسلحة باليمن يدمرون طائرة ركاب في مطار الرياض

الفصائل المسلحة باليمن يدمرون طائرة ركاب في مطار الرياض

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 9 أكتوبر

النائبة الراحلة أماني أبو سحلي

بعد وفاة النائبة أماني أبو سحلي..تعرف على مصير مقعدها الشاغر بمجلس النواب

الابن المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

قرار نيابي عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة أبوه وأمه بطنطا

قطع المياه

خلال ساعات .. قطع المياه عن بعض مناطق الهرم| تفاصيل

أسعار السلع

أسعار الأرز والفول والدقيق والمكرونة اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026

ترشيحاتنا

داليا الأتربي

برلمانية: جولة الرئيس الآسيوية تفتح آفاقا جديدة للشراكة الاقتصادية والاستثمارية

النائب سعيد منور لحوتي

أمين سر اقتصادية النواب: زيارة السيسي إلى كوريا تدعم الاستثمارات ونقل التكنولوجيا

مجلس النواب

النواب يناقش حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان.. الاثنين

بالصور

الكاكاو الخام.. 7 فوائد صحية قد تجعله مشروبك المفضل وتحذير من الأنواع المحلاة

فوائد غير متوقعة للكاكاو الخام
فوائد غير متوقعة للكاكاو الخام
فوائد غير متوقعة للكاكاو الخام

أسعار ومواصفات سوزوكي فرونكس 2026 في السوق السعودي

سوزوكي فرونكس 2026
سوزوكي فرونكس 2026
سوزوكي فرونكس 2026

قبل الضغط على الزناد.. ترامب يستعين ببرامج الذكاء الاصطناعي قبل اتخاذ القرارات العسكرية

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

فستان ناعم.. إلهام شاهين تبهر متابعيها

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد