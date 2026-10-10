الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية تنعي النائبة أماني أبو سحلي

نعت الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أبو العينين، النائبة أماني ماهر أبو سحلي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن بمحافظة قنا، التي وافتها المنية، مشيدة بدورها في تأسيس لجنة المصالحات لإنهاء الثأر.

وكتب حساب النائب محمد أبو العينين، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نعيًا للراحلة، جاء فيه: «أنعى بمزيد من الحزن والأسى، المغفور لها بإذن الله النائبة الفاضلة أماني أبو سحلي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن بمحافظة قنا، والتي كان لها دور بارز في تأسيس لجنة المصالحات لإنهاء الثأر».

وتقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيدة وحزب حماة الوطن، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

حزن في فرشوط عقب وفاة أماني أبو سحلي

وكان الحزن قد خيّم على أهالي مركز فرشوط بمحافظة قنا، عقب وفاة المستشارة أماني ماهر أبو سحلي، عضو مجلس النواب، وسط حالة من الأسى بين أفراد أسرتها وأبناء دائرتها ومحبيها.

واستقبلت أسرة الفقيدة، أمس الجمعة، المعزين بديوان العائلة، لتلقي واجب العزاء من أهالي فرشوط ومحافظة قنا، في ظل حالة من الحزن التي سادت بين أبناء الدائرة ومحبي الراحلة.

وتقدم عدد من محبي النائبة الراحلة وأبناء دائرتها بخالص التعازي إلى أسرتها وذويها، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.