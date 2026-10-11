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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

خلو مقعد الراحلة أماني أبو سحلي.. ماذا سيحدث غدا بجلسة النواب؟

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لإعلان خلو مقعد النائبة الراحلة أماني أبو سحلي، عضو المجلس عن محافظة قنا، خلال الجلسة العامة المقرر عقدها غدا الاثنين، وذلك عقب وفاتها يوم الجمعة الماضي.

حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان

ومن المقرر أن ينظر المجلس تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك على خلفية اعتراض رئيس الجمهورية على المادة.

وكانت اللجنة الخاصة، برئاسة النائب الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، قد عقدت اجتماعًا بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية، حيث وافق ممثلو الحكومة على حذف المادة محل الاعتراض وإعادة ترتيب مواد مشروع القانون.

ووافقت اللجنة بإجماع أعضائها على حذف المادة (25)، وإعداد تقرير عاجل بنتائج أعمالها تمهيدًا لعرضه على المجلس خلال جلسته العامة المقبلة، في ضوء ما أثير بشأن ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين طلاب الشعبة العسكرية والشعبة المدنية بالجامعة.

وفي سياق متصل، تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها غدًا الاثنين 12 أكتوبر 2026، لمناقشة خطط عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، إلى جانب بحث عدد من الملفات التشريعية والرقابية المرتبطة بالخدمات العامة والقطاعات الاقتصادية والتنموية.

وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمي قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل برنامج دعم التعليم والتدريب الفني والمهني، فيما تبحث لجنة الصناعة الاتفاق الإطاري مع الاتحاد الأوروبي بشأن مشاركة مصر في برامجه، إلى جانب التحديات التي تواجه القطاع الصناعي.

كما تبحث لجنة الشؤون الصحية أسس وضوابط توزيع القوى البشرية الطبية على مستوى المحافظات، بينما تستعرض لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استراتيجية الشركة المصرية للاتصالات وهيكل الضرائب المفروضة على خدمات الاتصالات والإنترنت.

وفي ملف المياه، تناقش لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026 بشأن منحة تمويل مشروع «تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة»، ضمن مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية والشؤون الأفريقية.

وتبحث لجنة حقوق الإنسان خطة عملها خلال دور الانعقاد الحالي والشكاوى الواردة إليها، فيما تستكمل لجنة الإعلام والثقافة والآثار مناقشة خطة عملها، وتناقش لجنة السياحة والطيران المدني مقترحات أعضائها بشأن أولويات المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أيضا أن تعقد لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والشؤون العربية، والدفاع والأمن القومي، والقوى العاملة، والطاقة والبيئة، والزراعة والري، وغيرها من اللجان النوعية، اجتماعات لمناقشة خطط عملها وأولوياتها خلال دور الانعقاد الجديد.

مجلس النواب البرلمان خلو مقعد الراحلة أماني أبو سحلي

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