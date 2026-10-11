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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تفتح أبواب الاستثمار وتدعم نفاذ المنتجات المصرية

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد
حسن رضوان

أكدت هند رشاد، عضو مجلس النواب، أن الجولة الآسيوية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشمل كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، تمثل تحركًا مهمًا لتعزيز الحضور الاقتصادي المصري في آسيا، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتبادل التجاري، في ظل التنافس العالمي على جذب الاستثمارات وتوسيع الشراكات الاقتصادية.

وأوضحت أن الجولة تعكس توجه الدولة نحو تنويع علاقاتها الدولية، والاستفادة من الإمكانات الصناعية والتكنولوجية والاقتصادية التي تمتلكها الدول الآسيوية، بما يدعم خطط التنمية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.

شراكات اقتصادية تتجاوز التعاون السياسي

وقالت رشاد إن أهمية الجولة لا تقتصر على تعزيز العلاقات الدبلوماسية، بل تمتد إلى بناء شراكات اقتصادية طويلة الأجل، تتيح فرصًا جديدة أمام الشركات المصرية، وتسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية.

وأضافت أن المرحلة الحالية تتطلب توسيع مجالات التعاون الدولي، خاصة في القطاعات الإنتاجية التي تسهم في زيادة القيمة المضافة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

كوريا وماليزيا وإندونيسيا.. فرص واعدة للتعاون

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن كوريا الجنوبية تمتلك خبرات متقدمة في الصناعة والتكنولوجيا والتصنيع الحديث، بما يفتح المجال أمام التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية ونقل التكنولوجيا وتأهيل الكوادر البشرية.

وأضافت أن ماليزيا وإندونيسيا تمثلان فرصًا مهمة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري، وتوسيع نطاق التعاون المصري مع أسواق جنوب شرق آسيا، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم حركة الصادرات.

قناة السويس تعزز فرص الاستثمار الآسيوي في مصر

وأكدت رشاد أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، إلى جانب ما تمتلكه من بنية تحتية ومشروعات قومية ومناطق اقتصادية، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يمنحها مقومات مهمة لاستقطاب الشركات الآسيوية الراغبة في التوسع بالمنطقة.

وأوضحت أن تعزيز الاستثمارات في قطاعات الصناعة والإنتاج يمكن أن يدعم توطين التكنولوجيا، ويزيد فرص التصنيع المحلي، ويجعل مصر نقطة انطلاق للصادرات إلى الأسواق الأفريقية وغيرها من الأسواق الإقليمية.

تفعيل الاتفاقيات مفتاح تحويل الزيارة إلى نتائج ملموسة

وشددت على ضرورة استثمار نتائج الجولة الرئاسية من خلال تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وتعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال، وتشجيع إقامة مشروعات مشتركة بين الشركات المصرية ونظيراتها الآسيوية.

وأكدت أن تعميق الشراكات مع الاقتصادات الآسيوية يمثل فرصة لدعم تنافسية الاقتصاد المصري، وجذب استثمارات نوعية، وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخدمة المصالح الوطنية.

الاستثمار لأسواق العالمية أبواب الاستثمار الرئيس عبد الفتاح السيسي

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