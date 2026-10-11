مسعود علام: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تعزز مكانة مصر مركزًا إقليميًا للاستثمار والإنتاج

أكد مسعود علام، الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة مطروح، أن الجولة الآسيوية التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتشمل كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، تعكس تحركًا سياسيًا واقتصاديًا مدروسًا يستهدف تعزيز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي، وفتح مسارات جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية، ونقل التكنولوجيا الحديثة، ودعم خطط الدولة لتوطين الصناعة وزيادة الإنتاج وتعزيز التنمية المستدامة.

وأوضح علام أن التحرك المصري نحو الاقتصادات الآسيوية الكبرى يعكس رؤية استراتيجية تستهدف بناء شراكات دولية قائمة على المصالح المشتركة، والاستفادة من التجارب التنموية والصناعية الناجحة، بما يتيح فرصًا أوسع أمام الاقتصاد المصري لتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة، ورفع قدرته على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بمطروح إلى أن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع كوريا الجنوبية يمثل فرصة مهمة للاستفادة من الخبرات المتقدمة في مجالات التكنولوجيا والصناعات الحديثة، مؤكدًا أن تعميق التعاون بين البلدين يمكن أن يدعم توطين الصناعات الاستراتيجية، وتطوير القدرات الإنتاجية المحلية، وفتح المجال أمام استثمارات جديدة تسهم في نقل المعرفة، وتأهيل الكوادر المصرية، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وأضاف علام أن أهمية الجولة الرئاسية تتجاوز حدود العلاقات الدبلوماسية التقليدية، لتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على المشروعات والاستثمارات، مشددًا على أن مصر تمتلك مقومات قوية تجعلها وجهة جاذبة للاستثمار، في مقدمتها موقعها الجغرافي المتميز، وشبكة البنية التحتية المتطورة، والمناطق الصناعية والاقتصادية، إلى جانب فرص النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية متعددة.

وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الماليزية، أكد علام أن التوجه نحو توسيع التعاون بين البلدين يفتح آفاقًا واعدة أمام قطاعات حيوية، تشمل الصناعة والإلكترونيات والطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة والصناعات الغذائية، لافتًا إلى أن الاستفادة من الخبرات الماليزية يمكن أن تسهم في تطوير الصناعات الوطنية، وزيادة القيمة المضافة للموارد المحلية، وتعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص استثمارية جديدة.

وشدد علام على أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على نتائج اللقاءات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والعمل على تحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، تحقق عائدًا اقتصاديًا ملموسًا، وتدعم زيادة الصادرات، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أن نجاح الشراكات الدولية يقاس بقدرتها على إحداث تأثير إيجابي مباشر في حياة المواطنين.

وأكد الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة مطروح أن المحافظة تمتلك بدورها فرصًا واعدة يمكن أن تستفيد من توجه الدولة نحو توسيع الشراكات الاستثمارية الدولية، في ظل ما تتمتع به من موقع استراتيجي ومقومات سياحية وزراعية ولوجستية، فضلًا عن الفرص المرتبطة بالتنمية الاقتصادية بالساحل الشمالي الغربي، وهو ما يفتح المجال أمام جذب استثمارات جديدة تسهم في توفير فرص عمل لأبناء مطروح ودعم الاقتصاد المحلي.

واختتم مسعود علام تصريحاته بالتأكيد على أن الجولة الآسيوية للرئيس عبدالفتاح السيسي تمثل خطوة مهمة نحو تنويع الشراكات الاقتصادية وتعزيز حضور مصر في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الرهان الحقيقي يتمثل في استثمار نتائج هذه التحركات لبناء قاعدة صناعية وإنتاجية أكثر قوة، وتحقيق تنمية تمتد آثارها إلى مختلف المحافظات، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز فرص بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.