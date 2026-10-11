الرئيس السيسى يؤكد اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الوثيقة مع إندونيسيا

أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمعها مع إندونيسيا، معربا عن خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس الإندونيسي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال الرسمي والشعبي.

وقال السيد الرئيس السيسي- في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي-"في ختام زيارتي إلى جمهورية إندونيسيا الشقيقة، أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس الإندونيسي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال الرسمي والشعبي، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بلدينا، وتطلعنا إلى مواصلة تعزيز التعاون المشترك والارتقاء بالشراكة بين مصر إندونيسيا إلى مستوى طموحاتنا، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين في كافة المجالات".