الرئيس السيسي ونظيره الإندونيسي يؤكدان التزامهما بتعميق التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي

عرضت قناة “إكسترا نيوز” عاجلا للبيان المشترك بشأن الزيارة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية إندونيسيا.



وأكد الرئيسان التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون والتنسيق السياسي من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى بصورة منتظمة، وتفعيل الآليات الثنائية القائمة، بما في ذلك اجتماعات اللجنة المشتركة وتجسد خطة العمل الخاصة بالشراكة الاستراتيجية بين مصر وإندونيسيا، التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارة، التزام البلدين بالمضي قدماً في تنفيذ شراكتهما الاستراتيجية.

ورحب الرئيسان بما تشهده العلاقات الدفاعية والأمنية بين البلدين من تطور راسخ قائم على التعاون المتبادل، واتفقا على تعميقها وتوسيع نطاقها بما يعزز القدرات الوطنية لكلا البلدين.

وأكد الرئيسان التزامهما بتعميق التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي من خلال الاستفادة من الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة لدى الجانبين، وتوسيع النفاذ إلى الأسواق، وتيسير انخراط مجتمع الأعمال والاستثمارات، وتعزيز فعالية اللجنة التجارية المشتركة، والمضي قدماً في مشروعات التصنيع المشتركة في القطاعات ذات الأولوية.

ورحب الرئيسان بالتقدم الملموس المحرز في دفع التعاون الاستراتيجي بين مؤسسة "دانانتارا" الإندونيسية وجهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، بما يعكس التزامهما المشترك بتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الثنائية. وأكدا ما تتيحه مجالات إنتاج وتوزيع زيت النخيل الخام ومشتقاته، وكذلك الأسمدة الفوسفاتية والمواد الخام المرتبطة بها، من فرص واعدة للتعاون، بما يسهم في تشجيع الاستثمارات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. كما شجع الرئيسان المؤسستين على البناء على التفاهمات التي تم التوصل إليها، ودفع فرص الاستثمار المشتركة قدماً، وتوسيع التعاون ليشمل قطاعات استراتيجية أخرى، بما في ذلك البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية والأعمال الزراعية.