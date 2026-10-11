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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي في منشور على صفحته: نعتز بالروابط التاريخية مع إندونيسيا ونتطلع للشراكة بما يحقق طموحات الشعبين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
​كتب محمد عبد المنعم

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خالص الشكر والتقدير إلى نظيره الإندونيسي الرئيس برابوو سوبيانتو، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال الرسمي والشعبي اللذين حظي بهما والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وقال الرئيس السيسي، في منشور عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي في ختام الزيارة: «في ختام زيارتي إلى جمهورية إندونيسيا الشقيقة، أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس الإندونيسي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال الرسمي والشعبي، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بلدينا».

وأضاف سيادته أن مصر تتطلع إلى مواصلة تعزيز التعاون المشترك والارتقاء بالشراكة بين القاهرة وجاكرتا إلى مستوى طموحات البلدين، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين في مختلف المجالات.

تأتي هذه التصريحات في ختام الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس السيسي إلى إندونيسيا، والتي شهدت عقد قمة ثنائية تناولت تعزيز العلاقات الاقتصاديّة والتجارية، والتوقيع على عدة مذكرات تفاهم، فضلاً عن التوافق بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأمن المائي.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي جاكرتا العاصمة الإندونيسية كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال

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