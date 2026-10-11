نائب: الجولة الآسيوية للرئيس السيسي تاريخية ترسخ مكانة مصر الدولية وتدعم تنويع الشراكات

أكد النائب نشأت حتة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن الجولة الآسيوية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شملت كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، تأتي كخطوة متقدمة تعزز الحضور المصري على الخريطة الاقتصادية والدبلوماسية الدولية.

وأوضح حتة أن هذا التوجه نحو القارة الآسيوية يعكس رؤية مصرية متكاملة تسعى لتوسيع دوائر التعاون وبناء شراكات متوازنة تستند إلى المصالح المتبادلة والاحترام المشترك.

وأضاف أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ أن أهمية هذه الجولة تكمن في قدرتها على فتح منافذ تنموية واعدة لدعم الاقتصاد القومي في مختلف القطاعات.

ولفت نشأت حتة إلى أن التوافقات ومذكرات التفاهم التي شهدتها المحطات المختلفة تسهم في نقل المعرفة، وتوطين الصناعات المتقدمة، وتطوير سلاسل الإمداد، مما يعزز من كفاءة السوق المحلي ويزيد من قدرته على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وأشار النائب نشأت حتة إلى أن موقع مصر الجغرافي المتميز والبنية التحتية المتطورة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمنحان الدولة ميزة تنافسية كبرى كبوابة رئيسية للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية والشرق أوسطية.

وأوضح أن هذا التكامل اللوجستي يشجع الشركات الكبرى في آسيا على اتخاذ مصر مركزاً عملياتياً واستثمارياً ممتداً، مما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة والصناعة الوطنية.

وأوضح أمين سر لجنة الشباب والرياضة أن بناء الشراكات مع الدول الرائدة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتعليم يعزز من بناء القدرات البشرية الوطنية ويرفع من كفاءة الكوادر في مختلف المجالات.

وأكد حتة أن الاستثمار في المورد البشري وتوفير البيئة الملائمة للنمو والتطوير يمثلان المرتكز الأساسي لتحقيق المستهدفات التنموية ورؤية مصر المستقبلية.

كما أكد على أن النتائج الملموسة لهذه الجولة الرئاسية تشكل إضافة حقيقية للمسار التنموي الشامل الذي تخطوه الدولة.