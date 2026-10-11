محمد صالح: الهجمات الحوثية على السعودية واستهداف المطارات والمدنيين تهديد مباشر لأمن المنطقة

أدان المستشار محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، الهجمات الحوثية التي تستهدف أمن المملكة العربية السعودية ومطاراتها والمنشآت المدنية، مؤكدًا أن استهداف المدنيين وتعريض حياة الأبرياء للخطر يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويستوجب موقفًا دوليًا حازمًا يضع حدًا لهذه الاعتداءات.

وأكد صالح أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، وأن المساس بأمنها واستقرارها لا يمكن التعامل معه باعتباره شأنًا داخليًا، بل هو تهديد يمتد أثره إلى أمن المنطقة بأكملها، في ظل ما تشهده من تحديات تستوجب تعزيز التضامن العربي وتنسيق المواقف لمواجهة مصادر التهديد.

وشدد القيادي بحزب حماة الوطن على أن استهداف المطارات والمنشآت المدنية يمثل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين والمسافرين، ويكشف عن خطورة توظيف الهجمات المسلحة في ترويع المدنيين وتعطيل المصالح الحيوية.

وأوضح أن حماية المدنيين والمنشآت المدنية التزام أساسي تفرضه قواعد القانون الدولي، وأن أي اعتداءات من هذا النوع تستوجب الإدانة والمساءلة وفقًا للقانون الدولي.

وأضاف صالح أن الموقف المصري الثابت يقوم على دعم أمن واستقرار الدول العربية، ورفض كل ما من شأنه تهديد سيادتها أو تعريض شعوبها للخطر، مؤكدًا أن التضامن العربي في مواجهة الاعتداءات يمثل ضرورة استراتيجية، وليس مجرد موقف سياسي أو دبلوماسي، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتشابكة التي تشهدها المنطقة.

واختتم المستشار محمد مجدي صالح تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار استهداف المملكة العربية السعودية ومقدراتها المدنية يستدعي تحركًا دوليًا مسؤولًا لوقف التصعيد، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات وفقًا للقانون، والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار بالوسائل التي تحمي أرواح المدنيين وتصون سيادة الدول. كما أكد أن العلاقات المصرية السعودية تمثل ركيزة أساسية للعمل العربي المشترك، وأن أمن المملكة واستقرارها يظلان محل اهتمام وتضامن من الشعب المصري.