أسعار ومواصفات كيا سيلتوس 2026 في السعودية

تنتمي كيا سيلتوس موديل 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتُطرح في السوق السعودي بعدة فئات تختلف في تجهيزاتها ومنظومات الدفع، إلى جانب تنوع التقنيات، التي تتضمن وسائل التحكم وعناصر الترفيه.

محركات كيا سيلتوس 2026

تقدم كيا سيلتوس 2026 بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يولد قوة تبلغ 115 حصانًا، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار CVT، مع توجيه القوة إلى العجلات الأمامية.

كيا سيلتوس موديل 2026

كما تقدم السيارة بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.4 لتر مزود بشاحن توربيني، وتصل قوته إلى 140 حصانًا، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT يتكون من سبع سرعات، مع نظام دفع أمامي أيضًا.

أبعاد كيا سيلتوس 2026

تأتي السيارة كيا سيلتوس 2026 بطول يبلغ 4,385 مم، وعرض يصل إلى 1,800 مم، وارتفاع قدره 1,620 مم، فيما تبلغ قاعدة العجلات 2,630 مم، ويصل الخلوص الأرضي إلى 190 مم، بينما يبلغ وزن السيارة دون ركاب نحو 1,230 كجم.

وتعتمد سيلتوس على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، مع شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية باللون الأسود، ومصابيح ضباب، وتأتي بجنوط من الألمنيوم بقياس 17 بوصة في الأمام والخلف.

كيا سيلتوس 2026 وتقنيات المساعدة

تضم كيا سيلتوس 2026 مجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل مثبت سرعة متكيفًا، إلى جانب أنظمة التحذير من مغادرة المسار والمساعدة على البقاء داخله، وتتضمن التجهيزات حساسات للركن في الأمام والخلف، وكاميرا للرؤية الخلفية.

كيا سيلتوس موديل 2026

وتشمل منظومة السلامة وسائد هوائية، ونظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إلى جانب التحكم في الجر ونظام الثبات الإلكتروني، كما تتضمن قائمة التجهيزات التحذير من التصادم الأمامي.

تجهيزات كيا سيلتوس 2026

تضم المقصورة شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 10.25 بوصة، تدعم آبل كاربلاي، إلى جانب نظام ملاحة، فيما تأتي شاشة العدادات الرقمية بقياس 10.25 بوصة، ويعتمد المقود على كسوة جلدية وتصميم متعدد الوظائف، وشاحنًا لاسلكيًا للهاتف في الصف الأول، إلى جانب الإضاءة الداخلية والقفل المركزي وإمكانية التحكم الكهربائي في المرايا.

كيا سيلتوس موديل 2026

أسعار كيا سيلتوس 2026 في السوق السعودي

تبدأ أسعار كيا سيلتوس 2026 في السعودية من 78,180 ريالًا لفئةLX ، وترتفع إلى 82,245 ريالًا لفئةLX2 ، وتُطرح فئة EX1 بسعر يبلغ 89,089 ريالًا، بينما يصل سعر EX2 إلى 94,223 ريالًا، أما فئة SX فتقدم بسعر يبلغ 106,415 ريالًا.