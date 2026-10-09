بدل البنزين.. 5 سيارات كهربائية في مصر "الأولى بأرخص سعر"

يضم السوق المصري للسيارات الكثير من الطرازات المتنوعة، ومنها السيارات الكهربائية، والتي استطاعت أن تكتسب شهرة كبيرة، نسبة إلى تنوع الموديلات والأسعار، إلى جانب كونها بديل موفر مقارنة بالسيارات التي تعمل بالوقود التقليدي.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، 5 سيارات كهربائية زيرو في السوق المصري.

جيلي EX2

جيلي EX2

تعتمد جيلي EX2 على محرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 113 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 150 نيوتن متر، بمدى يصل إلى 395 كيلومتر، وسرعة قصوى تصل إلى 130 كيلومتر في الساعة، وتبدأ أسعار السيارة من 749,900 إلى 849,899 جنيها.

بي واي دي دولفين

بي واي دي دولفين

زودت السيارة بي واي دي دولفين بمحرك كهربائي بقوة 74 حصانًا، و135 نيوتن متر من عزم الدوران، ومدى يبلغ 300 كيلومترًا، وسرعة قصوى تصل إلى 130 كيلومتر في الساعة، وتقدم السيارة بسعر 949,900 جنيه.

شيفروليه سبارك EV

شيفروليه سبارك EV

حصلت شيفروليه سبارك EV على محرك كهربائي بقوة إجمالية قدرها 101 حصان، و180 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع بطارية بمدى 360 كم، وتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر 950,000 جنيه.

إم جي 4

إم جي 4

حصلت السيارة إم جي 4 على محرك كهربائي ينتج قوة تترواح بين 168 حصانًا و 200 حصان حسب الفئة، وناقل سرعات أوتوماتيك، وعزم أقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن متر، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وتبدأ أسعار السيارة من 1,200,000 جنيه.

فورثينج S7

فورثينج S7

قدمت فورثينج S7 بمحرك كهربائي يتمكن من ضخ 206 أحصنة، و310 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعة أوتوماتيك، وتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 1,290,000 جنيه.