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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

دفع كلي للعجلات.. ماذا تقدم ميني كونتري مان 2026؟

ميني كونتري مان 2026
ميني كونتري مان 2026
صبري طلبه

تطرح ميني سيارتها كونتري مان ضمن موديلات 2026 العالمية، مع مجموعة متنوعة من منظومات الحركة التي تشمل محركات البنزين والإصدارات الكهربائية بالكامل، إلى جانب تجهيزات تقنية حديثة وأنظمة دفع كلي للعجلات في بعض الفئات. 

وتعد كونتري مان أكبر طراز تنتجه العلامة البريطانية من حيث الأبعاد، بعدما تطورت عبر عدة أجيال منذ ظهورها الأول في الأسواق الحديثة عام 2010، لتصبح أحد أبرز الطرازات ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة الفاخرة.

ميني كونتري مان 2026

أبعاد ميني كونتري مان 2026

تنتمي ميني كونتري مان 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات تحت المدمجة الفاخرة، وتأتي بطول يبلغ 4,444 مم، وعرض يصل إلى 1,843 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,661 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,692 مم، في حين يتراوح وزنها بين 1,620 و1,740 كجم بحسب الفئة.

ميني كونتري مان 2026

محركات ميني كونتري مان 2026

تأتي الفئة JCW Countryman ALL4 بمحرك بنزين تيربو سعة 2.0 لتر مكون من أربع أسطوانات، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، مع نظام دفع كلي للعجلات، وتنتج هذه المنظومة قوة تبلغ 306 أحصنة وعزم دوران يصل إلى 400 نيوتن متر، ما يسمح للسيارة بالتسارع من الثبات إلى 96 كم في الساعة خلال 5.2 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى 249 كم في الساعة. 

ميني كونتري مان 2026

فئة كهربائية بمدى يصل إلى 462 كيلومترًا

تقدم ميني أيضًا النسخة الكهربائية Countryman SE ALL4 التي تعتمد على محركين كهربائيين مع نظام دفع كلي للعجلات، لتولد قوة إجمالية تصل إلى 313 حصانًا وعزم دوران يبلغ 494 نيوتن متر.

وتستطيع السيارة قطع مسافة تصل إلى 462 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، بينما تتسارع من صفر إلى 100 كم في الساعة خلال 5.6 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 180 كم في الساعة.

ميني كونتري مان 2026

تجهيزات ميني كونتري مان 2026

تضم ميني كونتري مان 2026 مجموعة من التجهيزات، حيث تأتي المقاعد الأمامية بتعديل كهربائي مع خاصية التدفئة، إلى جانب مقود جلدي متعدد الوظائف ومدفأ.

كما زودت السيارة بشاشة دائرية للمعلومات والترفيه بقياس 9.4 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيًا، إضافة إلى شاشة عدادات بقياس 5 بوصات، ونظام صوتي من هارمان كاردون، مع شاشة عرض أمامية على الزجاج.

ميني كونتري مان 2026

وتعتمد ميني كونتري مان 2026 على مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي مناطق التحكم مزود بفلتر لتنقية الهواء، إلى جانب شاحن لاسلكي للهواتف الذكية في الصف الأمامي وإضاءة داخلية محيطية، وباقة من تقنيات الحماية والأمان.

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