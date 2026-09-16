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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ميني كوبر GT الجديدة تظهر لأول مرة

ميني كوبر GT الجديدة
ميني كوبر GT الجديدة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة ميني عن طرازها الجديد ميني كوبر GT، وتنتمي كوبر GT لفئة السيارات الكوبيه، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتستهدف كوبر عشاق السيارات الفاخرة المخصصة للاستخدام اليومي والشبابي، وتعمل ميني كوبر GT نظام تعليق رياضي وتصميم مستوحى من التراث الكلاسيكي .

سيارة ميني كوبر GT الجديدة

محرك ميني كوبر GT الجديدة

تحصل سيارة ميني كوبر GT الجديدة علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، بجانب شاحن توربيني، وتنتج قوة 161 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة ميني كوبر GT الجديدة

مواصفات ميني كوبر GT الجديدة

زودت سيارة ميني كوبر GT الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام تعليق رياضي مشدود من تطوير قسم John Cooper Works، وبها مكابح عالية الأداء لتحسين الاستجابة في المنعطفات، وطلاء أسود ميتاليك (Midnight Black) مع خطوط برتقالية، وجنوط رياضية مقاس 17 بوصة، وجناح خلفي .

سيارة ميني كوبر GT الجديدة

ويوجد بـ ميني كوبر GT الجديدة ايضا، مقاعد رياضية بجلد صناعي وتطريزات كلاسيكية، وعجلة قيادة مدفأة من JCW، وشعارات خاصة بالإصدار .

سعر ميني كوبر GT الجديدة

تباع سيارة ميني كوبر GT الجديدة في سوق السيارات السعودي بسعر 138 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة ميني في صناعة السيارات

ظهرت السيارة في أغسطس من عام 1959 كاستجابة لأزمة الوقود، وتم تسويقها تحت اسمي "أوستن سيفن" و"موريس ميني مينور"، وأحدث تصميم المحرك العرضي والدفع الأمامي نقلة نوعية في استغلال المساحات الداخلية ضمن هيكل خارجي صغير جداً .

وفي ستينيات القرن العشرين، تعاونت الشركة مع مصمم السيارات الرياضية جون كوبر لإنتاج النسخ الرياضية الأقوى المعروفة باسم "كوبر"، وتمرست ميني تحت مظلة عدة شركات بريطانية تاريخية مثل بريتيش ليلاند ومجموعة روفر .

سيارة ميني كوبر GT الجديدة

استحوذت شركة بي إم دبليو (BMW) على العلامة التجارية عام 1994 وأطلقت أول جيل حديث برعاية بي إم دبليو في عام 2001، وتوسعت خطوط الإنتاج لتشمل سيارات الكروس أوفر والرياضية متعددة الاستخدامات مثل ميني كونتريمان وبيسمان والنسخ المكشوفة، وتوجهت الشركة حديثاً نحو تقديم خيارات كهربائية بالكامل تشمل طرازات كوبر وأسيمان وكونتريمان الجديدة .

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