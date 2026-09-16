ثاني استهداف لـ مكة المكرمة.. «التحالف»: إسقاط مسيّرة حوثية قبل اختراق أجواء العاصمة المقدسة

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت مساء الثلاثاء، الموافق 15 سبتمبر 2026، من اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة معادية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية.

وأوضح المالكي أن الاعتراض تم عند الساعة 18:50، قبل دخول الطائرة المجال الجوي المحظور للعاصمة المقدسة مكة المكرمة، حيث جرى إسقاطها في جنوب المدينة.

ثاني محاولة لاستهداف مكة المكرمة

وأكد أن هذه المحاولة العدائية تعد الثانية من نوعها لاستهداف مكة المكرمة، بعد محاولة سابقة بإطلاق صاروخ باليستي في 27 يوليو 2017، واصفاً إياها بالعمل المشين الذي يستهدف مهبط الوحي وأرض الرسالة ومهوى أفئدة ملايين المسلمين، ومحاولة لترويع ضيوف بيت الله الحرام والإضرار بالمواطنين والمقيمين.

وأضاف أن هذه المحاولة ستبقى وصمة سوداء في سجل انتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية المتطرفة، كونها فعلاً متعمداً لاستثارة مشاعر ملايين المسلمين.

وشدد اللواء المالكي على أن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن «خط أحمر»، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه الميليشيا الحوثية وسلوكها العدائي والإرهابي.