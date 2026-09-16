قداسة البابا تواضروس يزور كنيسة «الأنبا بيشوي والأنبا بولا» الأثرية بدير البرشا | صور

زار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس، كنيسة القديس الأنبا بيشوي والأنبا بولا الطموهي الأثرية بقرية دير البرشا بملوي، في إطار جولة قداسته في إيبارشية ملوى وأنصنا والأشمونين التي بدأها اليوم.

واستقبل أطفال القرية قداسة البابا بباقات الزهور، ورتل خورس الشمامسة ألحان استقبال الأب البطريرك، وصلى قداسته صلاة الشكر بمشاركة الآباء المطارنة والأساقفة، ثم ألقى كاهن الكنيسة كلمة محبة وترحيب بزيارة قداسة البابا، مشيرًا إلى أن القديس الأنبا بيشوي الملقب بالرجل الكامل، أقام في هذا المكان وفيه ظهر له السيد المسيح، وتنيح كذلك فيه وبقي جسده حتى القرن التاسع الميلادي حيث تم نقله إلى الدير الذي يحمل اسمه في وادي النطرون.

وفي كلمته قال قداسة البابا: "سعيد أن أزور هذه الكنيسة، وقد كنت أقرأ عنها كثيرًا في الكتب خاصة الكنيسة الأثرية التي غسل فيها الأنبا بيشوي قدمي مخلصنا الصالح وحمله على كتفيه. أنه أمر مبارك أن يتم الحصول على تصاريح الترميم واتمنى أن آتي إليكم عندما يكتمل الترميم".