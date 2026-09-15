البابا تواضروس يزور مراكز ذوي الإعاقة والمسنين والأطفال يستقبلونه بالورود بملوي بالمنيا

قام البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بزيارة مركز «الحياة معًا» لذوي الإعاقة، ومركز السيدة العذراء والبابا شنودة للمسنين، خلال جولته الرعوية بمركز ملوى بالمنيا، وسط أجواء من الفرحة والترحيب.

والتقى قداسة البابا خلال زيارته مركز «الحياة معًا» الأطفال والمستفيدين والعاملين بالمركز، كما التقى نزلاء مركز السيدة العذراء والبابا شنودة للمسنين، وسط أجواء من البهجة.

وفي السياق ذاته، استقبل أطفال بالملابس البيضاء قداسة البابا تواضروس الثاني بالورود والأناشيد، مرددين: «يا بابا تواضروس يا راعينا.. جيت نورت أراضينا.. ووجودك فرحة وسطينا»، احتفاءً بزيارته للمحافظة.

كما زار قداسة البابا كنيسة الأنبا بيشوي ومارجرجس الأثرية بدير البرشا، ضمن جولته الرعوية بمركز ملوي، والتي تشمل عددًا من المحطات واللقاءات، وتستمر حتى بعد غدٍ الخميس