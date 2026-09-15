ضبط كميات كبيرة من زيت الطعام المستعمل بعد إعادة تدويره بمخزن في المنيا

واصلت إدارة شؤون البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، حملاتها التفتيشية لضبط المخالفات والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المتداولة.

وأسفرت إحدى الحملات عن ضبط مخزن يحتوي على كمية كبيرة من الزيت غير الصالح للاستخدام الآدمي، يقوم بإضافة مواد كيميائية إليه تمهيدًا لإعادة تدويره بطرق غير آمنة ومخالفة للاشتراطات الصحية، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت ومواقع تداول وتخزين المواد الغذائية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور سعيد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين، .

صحة المواطنين

وتواصل الوحدة المحلية حملاتها الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتصدي لمحاولات تداول أو إعادة تدوير المنتجات غير الصالحة للاستخدام الآدمي، بما يسهم في حماية صحة المواطنين والحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق.

