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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنيا يتابع التجهيزات النهائية لافتتاح المدينة الرياضية

رئيس الجامعة خلال التفقد
رئيس الجامعة خلال التفقد
ايمن رياض

أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية لملاعب المدينة الرياضية والمزمع افتتاحها قريباً، والتي أعدتها الجامعة لاستضافة فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر.

 والمقرر أن تستضيفه جامعة المنيا خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ الأعمال والتأكد من جاهزية مختلف المنشآت والمواقع المقرر استخدامها خلال فعاليات الأسبوع، بما يوفر أفضل الظروف لاستضافة الوفود والطلاب المشاركين.

وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة الميدانية المكثفة التي تجريها جامعة المنيا استعدادًا لانطلاق الأسبوع، بما يضمن الانتهاء من جميع الأعمال والتجهيزات في التوقيتات المحددة، وتكامل مختلف عناصر الاستعداد لاستقبال الوفود والطلاب، بما يليق بمكانة جامعة المنيا ودورها في استضافة هذا الحدث الشبابي والرياضي الكبير.

ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور مصطفى عشري، المستشار الهندسي للجامعة، والدكتور حسام عبد الرحيم، المنسق العام للأنشطة الطلابية، والدكتور محمود عبد الهادي، المدير التنفيذي لمشتل الجامعة التعليمي، والدكتور باسم عبد الحكيم، أمين عام الجامعة، ووليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة الهندسية ورعاية الطلاب بالجامعة.

وشملت الجولة داخل المدينة الرياضية، والمقرر افتتاحها بالتزامن مع انطلاق فعاليات أسبوع شباب الجامعات الرابع عشر، حيث تابع رئيس الجامعة أعمال التشطيبات النهائية بمختلف منشآتها الرياضية، والتي تضم ملعب كرة قدم قانونيًا، وملعبين للبدل، وملعبين خماسيين، إلى جانب المبنى الملحق بالمدينة، الذي جرى رفع كفاءته وتجهيزه ليكون مبنىً تكميليًا لخدمة المشاركين، ويضم غرفًا لتغيير الملابس وغرفًا للحكام، بما يعزز جاهزية المنشأة لاستضافة المنافسات والفعاليات الرياضية المقررة ضمن فعاليات الأسبوع.

كما تفقد الدكتور عصام فرحات الملاعب الرياضية المتعددة الملحقة بالمدينة الرياضية، والتي تضم معلبين متعددين بجوار مخيم الجوالة، واطلع على مستوى جاهزية الملاعب والأعمال النهائية الجاري تنفيذها، مؤكدًا أهمية الالتزام بأعلى مستويات الجودة في تنفيذ الأعمال المتبقية، وسرعة الانتهاء منها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، بما يضمن جاهزية جميع المنشآت قبل انطلاق فعاليات الأسبوع.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن جاهزية المنشآت الرياضية تمثل أحد المحاور الرئيسية لنجاح الأسبوع، لما ستشهده من منافسات متنوعة بمشاركة طلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية، مؤكدًا أن الجامعة حريصة على توفير بيئة رياضية متكاملة وآمنة تليق بالطلاب المشاركين، وتدعم أهداف الأسبوع في تعزيز التنافس الرياضي، وروح التعاون والتعارف بين شباب الجامعات المصرية.

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