تعطل خدمات القطارات في هولندا واشتباه في عمل تخريبي متعمد

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة «رويترز»، بتعطل خدمات القطارات في هولندا، وسط اشتباه في تعرض مرافق السكك الحديدية لأعمال تخريب متعمدة.

وأثار تعطل خدمات القطارات اضطرابًا في حركة النقل داخل هولندا، في ظل استمرار متابعة ملابسات الواقعة، والوقوف على طبيعة الأضرار التي لحقت بشبكة السكك الحديدية.

وبحسب ما أوردته «رويترز»، يأتي توقف خدمات القطارات وسط اشتباه في أن ما حدث ناتج عن تخريب متعمد، وهو ما يفتح الباب أمام التحقيق في أسباب الواقعة والجهات المسؤولة عنها.

وتعد شبكة السكك الحديدية من أبرز وسائل النقل داخل هولندا، فيما يمكن أن يؤدي تعطل الخدمات إلى تأثيرات مباشرة على حركة الركاب والتنقل بين المدن والمناطق المختلفة.

وتتواصل متابعة تطورات الواقعة للكشف عن تفاصيل أعمال التخريب المشتبه بها، ومدى تأثيرها على انتظام حركة القطارات، إلى جانب الإجراءات التي قد تتخذها السلطات الهولندية للتعامل مع الوضع وإعادة الخدمات إلى طبيعتها.