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بالأسماء.. إدارج 12 شخصا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بالأسماء.. إدارج 12 شخصا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين

النيابة العامة
النيابة العامة
إسلام دياب

أصدرت النيابة العامة قرارًا من مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، رقم 4 لسنة 2026، بشأن إدراج أحكام إرهابيين، والمتعلق بالقضية رقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.

تضمن القرار الصادر استنادًا إلى القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته، إنهاء أثر قرار الإدراج رقم 17 لسنة 2021 إدراج إرهابيين، الصادر من محكمة جنايات القاهرة - الدائرة الرابعة والعشرين جنوب القاهرة بتاريخ 26 أغسطس 2021.

وشمل إنهاء أثر قرار الإدراج السابق 12 شخصًا، وهم: أبو بكر عاطف السيد الفيومي، حسام محمد إبراهيم محمد العدل، ناجح عوض بهلول منصور، مؤمن أبو الوفا متولي حسن، عبد الرحمن محمد عبد الرحمن أحمد، عبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم أحمد، وليد سليمان محمد عبد العليم، إسلام عيد عبد الموجود الشويخ، خالد محمود محمد محمد، محمد خلف محمود عبد اللطيف، إسلام على عبد الرحمن عبد الله، وفالح حسن محمد محمود.

وأوضح القرار أن إنهاء أثر قرار الإدراج السابق بالنسبة إلى المذكورين جاء لصدور حكم نهائي بات بالإدانة قبلهم.

ونص القرار في البند الثاني على إدراج المحكوم عليهم المذكورين نهائيا على قائمة الإرهابيين، وهم الأشخاص الـ12 أنفسهم، وذلك لصدور حكم نهائي بات بإدانتهم.

وجاء القرار في ضوء الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة وأمن الدولة العليا طوارئ - الدائرة الثانية إرهاب - في القضية رقم 1360 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ النزهة، والمقيدة برقم 2229 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، وبرقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمصدق عليه بتاريخ 10 أغسطس 2022.

وقررت النيابة العامة نشر القرار في الجريدة الرسمية، على أن تنفذ آثاره اعتبارا من تاريخ نشره، وحرر القرار بتاريخ 31 أغسطس 2026، برئاسة المستشار الدكتور طارق أبو زيد، رئيس الاستئناف ورئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

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