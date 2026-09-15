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في حملة لسلامة الغذاء.. ضبط 3 أطنان مخللات بها حشرات وديدان حية بالمحلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في حملة لسلامة الغذاء.. ضبط 3 أطنان مخللات بها حشرات وديدان حية بالمحلة

مواد غذائيه منتهية الصلاحية بالغربية
مواد غذائيه منتهية الصلاحية بالغربية
الغربية أحمد علي

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ الغربية، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية، والتصدي لأي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وضبط المنتجات غير الصالحة قبل طرحها بالأسواق.

توجيهات محافظ الغربية 

وشنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، بقيادة المهندسة حنان عامر، حملات رقابية موسعة على المنشآت الغذائية بمركز المحلة، أسفرت عن التحفظ على نحو 6 أطنان من المواد الغذائية المشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، شملت 3.25 طن طحينة غير صالحة ظاهريًا للاستهلاك الآدمي، و3 أطنان مخللات بها حشرات وديدان حية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل هيئة سلامة الغذاء مواد غذائيه غير صالحة

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