تضامن المنيا: فوز 449 حاجًا في قرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1448هـ – 2027م

أُجريت القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1448هـ – 2027 ، والتي شهدتها الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، بحضور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات الوزارة وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج.

جاء ذلك بحضور عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، وحمدي سمير أبو السعود، عضو مكتب الحج بمديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، حيث تابعا إجراءات القرعة ونتائجها، مع التأكيد على تقديم كل أوجه الدعم والتيسير للحجاج الفائزين واستكمال الإجراءات الخاصة برحلة الحج.

وأسفرت القرعة الإلكترونية عن اختيار 449 حاجًا من أبناء محافظة المنيا لأداء فريضة الحج ضمن حصة حج الجمعيات الأهلية لهذا الموسم، وذلك وفقًا للنسب المخصصة لكل محافظة وبما يتناسب مع أعداد الطلبات المقدمة.

وجرت القرعة إلكترونيًا عبر بوابة الحج الموحدة، دون أي تدخل بشري، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية أكثر من 66 ألف مواطن ومواطنة، تم اختيار 12 ألف حاج منهم.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المؤسسة القومية لتيسير الحج تمتلك خبرات متراكمة بنتها على مدار سنوات طويلة من العمل الجاد والناجح في تنظيم رحلات الحج وخدمة ضيوف الرحمن، مشيرة إلى حرص الوزارة على الاستفادة من خبرات المواسم السابقة والعمل على تطوير مستوى الخدمات المقدمة للحجاج.

ومن جانبه، أوضح أيمن عبد الموجود أن وزارة التضامن الاجتماعي تنظم هذا العام ثلاثة مستويات لحج الجمعيات الأهلية، وفقًا للمعايير التي اعتمدها مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، وتشمل مستوى أول بفنادق خمس نجوم بساحة الحرم المكي بتكلفة 480 ألف جنيه، ومستويين اقتصاديين بتكلفة 300 ألف جنيه و255 ألف جنيه، على التوالي، على أن تكون الأسعار غير شاملة تكلفة تذكرة الطيران.