صحة القليوبية تواصل القوافل العلاجية المجانية بمختلف قرى المحافظة

واصلت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية تنفيذ القوافل العلاجية المجانية بمختلف قرى المحافظة، في إطار جهودها لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين وتيسير حصولهم على الرعاية الصحية، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.



ويأتي ذلك بتوجيهات الدكتور إسحق جميل إسحق، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وبإشراف الدكتورة نشوى سنوسي أحمد، منسق عام القوافل، وبمشاركة الأطقم الطبية والإدارية التي تولت تقديم الخدمات للمواطنين.



وشهدت قرية قرنفيل بالقناطرالخيرية ، يومي الإثنين والثلاثاء 14 و15 سبتمبر 2026، أعمال القافلة الطبية العلاجية، والتي قدمت خلالها 2417 خدمة طبية مجانية للمواطنين، وسط إقبال من أهالي القرية للاستفادة من الخدمات المقدمة.

وأسفرت أعمال القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 1040 حالة، إلى جانب صرف العلاج لـ 815 حالة، فضلًا عن تقديم عدد من الخدمات الطبية المساندة، من بينها خدمات المعمل والأشعة والسونار، ومبادرة «افحص واطمن»، والتثقيف الصحي، وإجراء الاستبيانات، بالإضافة إلى إحالة الحالات التي تستدعي رعاية متخصصة إلى المستشفيات.

وأكد الدكتور اسحق جميل استمرار تنظيم القوافل الطبية بمختلف أنحاء المحافظة، بما يسهم في الوصول بالخدمة الصحية المجانية إلى المواطنين في القرى والمناطق المختلفة، وتقديم خدمات طبية متكاملة لهم.