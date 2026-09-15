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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قبل انتهاء المهلة.. معلومات عن الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية في 2027

الإيجار القديم
الإيجار القديم
محمد الشعراوي

يقترب الموعد الذي حدده القانون لإنهاء الفترة الانتقالية لعقود الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية، الأمر الذي يجعل عام 2027 محطة مهمة بالنسبة للعديد من الملاك والجهات المستأجرة.

 وفي ظل تعدد التساؤلات حول مصير الوحدات بعد انتهاء المدة، نستعرض أبرز القواعد التي يجب معرفتها.

القانون المنظم لهذه العقود

صدر القانون رقم 10 لسنة 2022 لتنظيم العلاقة الخاصة بعقود إيجار الأماكن الخاضعة لنظام الإيجار القديم عندما يكون المستأجر من الأشخاص الاعتبارية، وقد تم نشره في الجريدة الرسمية خلال مارس 2022.

كم تبلغ الفترة الانتقالية؟

منح القانون فترة انتقالية مدتها 5 سنوات للمستأجرين من الأشخاص الاعتبارية، وذلك قبل انتهاء عقود الإيجار القديمة المشمولة بأحكامه.

وخلال الفترة الانتقالية، زادت القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا.

تنتهي المهلة الانتقالية في مارس 2027، وبانتهاء هذه المدة تنتهي عقود الإيجار القديم التي يسري عليها القانون رقم 10 لسنة 2022.

ماذا يحدث بعد انتهاء العقد؟

يلتزم المستأجر عند انتهاء المدة القانونية بتسليم العين المؤجرة إلى المالك.

وفي المقابل، إذا اتفق الطرفان على استمرار العلاقة، يمكن إبرام عقد إيجار جديد بينهما وفق شروط جديدة يتفقان عليها.

الجهات التي يشملها القانون

تدخل ضمن نطاق الأشخاص الاعتبارية العديد من الجهات، ومن بينها:

الشركات.
الجمعيات.
المؤسسات.
النقابات.
الوزارات.
الهيئات العامة.

الجهات الاعتبارية الأخرى التي تستأجر وحدات بموجب عقود خاضعة للنظام القديم.

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