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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يوجه اتهامات خطيرة للديمقراطيين بشأن محاولة اغتياله في بنسلفانيا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامات جديدة وخطيرة بشأن محاولة اغتياله التي وقعت خلال حملته الانتخابية عام 2024، مدعياً أن العملية التي استهدفته في مدينة بتلر بولاية بنسلفانيا جرت بعلم قيادات ديمقراطية ومسؤولين في البيت الأبيض خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين، إن التحقيقات كشفت، بحسب ما يدعي، معلومات جديدة تشير إلى أن جهات في مستويات عليا كانت على علم بما سيحدث، متسائلاً عن أسباب عدم الكشف عن هذه المعلومات في وقت سابق.

وأضاف ترامب أن مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال إدارة بايدن لم يتعامل بالشكل المناسب مع الشخص الذي أطلق النار عليه، متهماً المؤسسة بالتقصير في التعامل مع القضية.

وكان ترامب قد تعرض لإطلاق نار أثناء إلقائه خطاباً انتخابياً في بتلر في يوليو 2024، حيث أصيب في أذنه، بينما أسفر الهجوم عن سقوط قتيل وإصابة آخرين. وقُتل منفذ الهجوم برصاص عناصر الخدمة السرية بعد وقت قصير من إطلاق النار.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت يواصل فيه الحديث عن ملابسات محاولة الاغتيال، وسط مطالبات بالكشف عن جميع تفاصيل التحقيقات والوثائق المرتبطة بالحادث.

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