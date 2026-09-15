التوثيق مهم.. تامر أمين يعلق على واقعة مشادة فتاة مع سائق إحدى سيارات النقل الذكي

أكد الإعلامي تامر أمين أن توثيق الوقائع بالصوت والصورة أصبح أمرًا مهمًا في بعض المواقف، مؤكدًا أن غياب التصوير أو عدم متابعة ما يحدث منذ البداية قد يؤدي إلى ضياع الحقوق أو قلب الحقائق.

وأوضح تامر أمين، خلال برنامجه «آخر النهار» المذاع «النهار»: «في لحظة معينة، لو الكاميرا بتاعت الموبايل مش مفتوحة والتصوير ده مش حاصل، فيه حقوق تضيع، وممكن حق يتقلب باطل وباطل يتقلب حق لو ما كناش شايفين ومتابعين الواقع من الأول».

وضرب تامر أمين مثالًا بواقعة تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا إن سائقًا لإحدى سيارات النقل الذكي استقل معه شاب وفتاة بعد طلبهما رحلة، حيث جلس الشاب بجوار السائق بينما جلست الفتاة في المقعد الخلفي.

وأضاف أن السائق، وفقًا لروايته، لاحظ وجود رائحة داخل السيارة، واكتشف أن الفتاة بحوزتها «مشروب كحولي»، فطلب منها عدم إدخالها إلى السيارة، قائلًا لها إنه لا يسمح بدخوله إلى سيارته، إلا أنها اعترضت على طلبه وسألته عن سبب تصويره لها.

وأشار إلى أن الموقف تطور بعد ذلك، موضحًا أن الفتاة قامت، بحسب رواية السائق، بالإمساك بقميصه وتمزيقه، ثم ألقت عليه ما كان في يدها، بينما لم يتدخل الشاب الذي كان يجلس بجوار السائق في بداية الواقعة.

وتابع تامر أمين أن المشادة استمرت بين السائق والفتاة، التي تمسكت بأن تصويرها دون إذنها ليس من حق السائق، بينما أكد السائق أنه كان يطلب منها فقط عدم وجود المشروب الكحولي داخل سيارته.

ولفت إلى أن الفتاة هددت في نهاية الأمر بطلب النجدة، إلا أن الشاب رد عليها مطالبًا إياها بالفعل بطلب النجدة، مؤكدًا أنه يريد إبلاغ الشرطة بما تعرض له من اعتداء، وتمزيق قميصه، وإلقاء المشروب عليه، فضلًا عن اعتراضه على شربها أثناء الرحلة.

وأوضح تامر أمين أن الفتاة، بعدما شعرت -بحسب روايته- بأن موقفها أصبح ضعيفًا، بدأت هي الأخرى في تصوير السيارة، وادعت أن السائق كان يعتدي عليها.

وأكد تامر أمين أن هذه الواقعة توضح أهمية وجود تسجيل أو تصوير للواقعة منذ بدايتها، حتى تكون الصورة كاملة ولا يتم الاعتماد على رواية طرف واحد فقط.