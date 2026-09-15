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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

زيت خارق يعالج التهابات الجلد وحب الشباب

التهابات الجلد
التهابات الجلد
اسماء محمد

يمتلك زيت شجرة الشاي، العديد من الفوائد للبشرة والشعر في مقدمتها علاج الحبوب والتهابات الجلد.

ووفقا لموقع فارم ايزي يُساعد زيت شجرة الشاي في علاج حب الشباب بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والميكروبات، وتشير الأبحاث إلى أنه فعالٌ مثل بيروكسيد البنزويل وقد يُساعد في تهدئة الاحمرار والتورم والالتهاب، كما قد يُساعد في الحد من نمو البكتيريا وإفراز الزيوت الزائدة من البشرة. بالإضافة إلى ذلك، قد يُساعد في تقليل الندبات وتفتيحها واستعادة التوازن الطبيعي للزيوت في البشرة؛ إلا أن النتائج قد تستغرق عدة أسابيع و يُنصح دائمًا باستخدام زيت شجرة الشاي مُخففًا لتقليل احتمالية تهيج البشرة، أو جل مُعتمد على زيت شجرة الشاي. 

علاج التهابات الجلد

يُعتقد أن الخصائص المضادة للميكروبات والالتهابات لزيت شجرة الشاي تُساعد في علاج العدوى ورغم فعاليته ضد بعض أنواع العدوى الفطرية والبكتيرية الجلدية، مثل قدم الرياضي، إلا أنه غير فعال ضد الأمراض المزمنة كالصدفية أو العدوى الفيروسية كالهربس. كما يُساعد زيت شجرة الشاي في تخفيف تهيج الجلد والتهابه .

يُمكنكِ إضافة بضع قطرات منه إلى مرطبكِ أو زيت الزيتون وتطبيقه على المنطقة المصابة. 

يمكن استخدام زيت شجرة الشاي كمطهر لليدين أو طارد طبيعي للبعوض كما يُعتقد أنه مفيد في طرد الحشرات، فعلى سبيل المثال، يمكن استخدامه لإبعاد النمل عن المنتجات الزراعية.

 وبفضل خصائصه المضادة للميكروبات، يمكن استخدامه لعلاج وتطهير الجروح والخدوش الطفيفة، والوقاية من العدوى في الجروح المفتوحة.

زيت شجرة الشاي فوائد زيت شجرة الشاي زيت الشاي التهابات الجلد علاج حب الشباب علاج التهابات الجلد

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