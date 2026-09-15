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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التنمية المحلية والبيئة: إعفاء رئيس مركز مطوبس بكفر الشيخ من منصبه عقب رصد واقعة قطع أشجار

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
أ ش أ

ذكرت وزارة التنمية المحلية والبيئة أنه في ضوء المتابعة المستمرة والرصد الإعلامي لأي أعمال مخالفة لقطع الأشجار بالمحافظات يتم نشرها على منصات التواصل الاجتماعى أو وسائل الإعلام المختلفة، فقد تم رصد واقعة قطع عدد من الأشجار بمحيط قناطر إدفينا التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بالمخالفة لقرارات وزارة التنمية المحلية والبيئة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه بالعرض على الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقرر إعفاء رئيس مركز ومدينة مطوبس من منصبه، وإحالة الواقعة بالكامل إلى جهات التحقيق المختصة، والتنسيق مع وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، والذي قرر من جانبه إحالة الواقعة والمشاركين فيها من جانب وزارة الري بالمحافظة إلى التحقيق.

وأكدت الوزارة ضرورة التزام كافة المحافظات بعدم السماح بقطع أي أشجار؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن وإعمالا للكتاب الدوري الصادر عن وزارة التنمية المحلية والبيئة رقم 245 لسنة 2026 بتاريخ 9/9/2026.

وجددت تأكيدها على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالمحافظات بضرورة رصد ومتابعة حالات التعدي على الأشجار في الشوارع أو الميادين أو الحدائق أو الأسواق العامة، سواء بالاتلاف أو القطع أو الاقتلاع، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ومتابعة تحرير المحاضر ضد المخالفين.

وزارة التنمية المحلية الأشجار منصات التواصل الاجتماعى

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