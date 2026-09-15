الرئاسة: تأكيد مصري سعودي على ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام بشأن غزة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت الرئاسة المصرية:" تطابق المواقف المصرية السعودية إزاء القضية الفلسطينيةوضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تقوم على حل الدولتين".

وأضافت الرئاسة المصرية:" تأكيد مصري سعودي على ضرورة تنفيذ استحقاقات

المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي للسلام بشأن غزة".

وتابعت الرئاسة المصرية:| مصر والسعودية تشددان على أهمية وقف الانتهاكات

الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية".

