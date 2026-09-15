ميناء رفح البري يستقبل الدفعة الـ84 من العائدين الفلسطينيين

استقبل ميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين، حيث وصلت دفعة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزه إلي الساحة الرئيسية في ميناء رفح البري من الجانب المصري.

وذكر مصدر مسؤول بالمعبر، أنه يجري إنهاء إجراءات الدفعة الجديدة والتي تعد الـ84، تمهيداً لعودتهم إلي قطاع غزة.

وأضاف المصدر، أن فريق من الهلال الأحمر المصري ، استقبل العائدين الفلسطينيين في معبر رفح البري، حيث تقوم فرق الهلال بتيسير الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوزيع حقيبة العودة عليهم وتقديم الدعم النفسي للأطفال.

وفي ذات السياق انتشرت فرق الهلال الأحمر المصري على معبر رفح من الجانب المصري؛ لتقديم الخدمات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، شملت الدعم النفسي للأطفال، خدمات إعادة الروابط العائلية، ومستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى القطاع.

من ناحية أخرى تستعد السلطات المصرية لاستقبال دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية، حيث أنشأت وزارة الصحة المصرية نقطة طبية في معبر رفح البري لتوقيع الكشف علي القادمين وفرز الحالات ونقلها إلى المستشفيات المصرية عن طريق سيارات الإسعاف المصرية المجهزة.