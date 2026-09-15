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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار يتجاوز 52 جنيهًا في عدة بنوك.. والمصري الخليجي يسجل 52.28 جنيه

الدولار
الدولار
آية الجارحي

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، ليتجاوز مستوى 52 جنيهًا في عدد كبير من البنوك.

أسعار الدولار اليوم 

وسجل الدولار في البنك المصري الخليجي أعلى سعر لصرف الدولار  عند 52.18 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع، يليه البنك الأهلي الكويتي عند 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار 

وسجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني عند 52.12 جنيه للشراء و52.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

وسجل الدولار 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع في كل من البنك العقاري المصري العربي ومصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار الآن 

 بينما  بلغ سعر صرف الدولار  52.07 جنيه للشراء و52.17 جنيه للبيع في بنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

كما سجل الدولار 52.02 جنيه للشراء و52.12 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، و52.01 جنيه للشراء و52.11 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس والمصرف المتحد والبنك التجاري الدولي وHSBC.

في المقابل، سجل الدولار 51.79 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان، بينما بلغ 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي، و50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي التجاري.
 

الدولار الجنيه سعر الدولار مقابل الجنيه البنك الأهلي سعر الدولار الان سعر الدولار أمام الجنيه أسعار الدولار

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