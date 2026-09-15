سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر

استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة في البنوك.

أعلى سعر لشراء وبيع الريال السعودي

وسجل أعلى سعر لشراء الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.70 جنيه بينما بلغ سعر البيع نحو 13.80 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك

سجل سعر الريال السعودي في بنك نكست نحو 13.70 جنيه للشراء، مقابل 13.80 جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي في البنك المركزي للشراء نحو 13.70 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 13.80 جنيه.

كما بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي عند 13.70 جنيه للشراء، مقابل 13.80 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي سعر الشراء 13.70 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 13.80 جنيه.

وتساوت البنوك التي سجلت سعر الريال السعودي عند 13.70 جنيه للشراء و13.80 جنيه للبيع وهي البنك الأهلي الكويتي، والبنك المصري الخليجي، وبنك مصر، والبنك الأهلي.