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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد ارتفاعه أمس…سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الإثنين

الريال السعودي
الريال السعودي
أمل مجدى

شهد سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2026، استقراراً ملحوظاً بعد الارتفاع الطفيف له بالأمس في البنوك المصرية وشركات الصرافة، وجاءت الأسعار اليوم  كالتالي:

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 13.65جنيه للشراء.

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري13.70 جنيه للبيع..

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.63 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.69جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.63جنيه للشراء.

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.69جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي مصر 13.63جنيه للشراء.

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي مصر 13.69جنيه للبيع.

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