الريال السعودي اليوم.. أسعار الشراء والبيع في البنوك المصرية

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف في البنوك العاملة بالسوق المحلية، مع وجود اختلافات طفيفة بين أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر بحسب آخر تحديثات البنوك.

ويأتي استقرار سعر الريال السعودي اليوم بالتزامن مع استمرار اهتمام المتعاملين بمتابعة حركة أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، خاصة مع اختلاف مستويات الأسعار بين البنوك وفقًا لآخر تحديثات التداول، وقد أظهرت تغطيات منشورة اليوم استمرار متابعة حركة الريال السعودي خلال تعاملات الأحد 13 سبتمبر 2026.

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كم سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026 في البنوك؟

تفاوت سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بين البنوك العاملة في السوق المحلية، مع تسجيل مستويات مختلفة للشراء والبيع، وفيما يلي أسعار الريال السعودي الواردة في آخر تحديثات البنوك وفق البيانات محل التقرير.

كم بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري؟

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.63 جنيه للشراء، و13.69 جنيه للبيع، ليأتي السعر ضمن مستويات التداول المسجلة للعملة السعودية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026.

كم سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر؟

بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.63 جنيه للشراء، و13.69 جنيه للبيع، ليأتي مستوى سعر العملة السعودية في بنك مصر مطابقًا للسعر المسجل في البنك الأهلي المصري وفق البيانات الواردة في التقرير.

ما سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية؟

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 13.62 جنيه للشراء، و13.70 جنيه للبيع، ليختلف سعر العملة السعودية في البنك عن المستويات المسجلة في عدد من البنوك الأخرى خلال تعاملات اليوم.

كم سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي؟

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 13.66 جنيه للشراء، و13.69 جنيه للبيع، وفق آخر تحديثات أسعار الصرف الواردة في بيانات التقرير.

ما سعر الريال السعودي في بنك نكست؟

بلغ سعر الريال السعودي في بنك نكست 13.65 جنيه للشراء، و13.70 جنيه للبيع، وفق مستويات الأسعار الواردة في بيانات التعاملات، بما يعكس استمرار وجود فروق محدودة بين أسعار العملة السعودية في البنوك المختلفة.

كم سجل الريال السعودي في المصرف العربي الدولي؟

بلغ سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي 13.64 جنيه للشراء، و13.68 جنيه للبيع، وفق آخر تحديثات الأسعار الواردة في التقرير.

ما سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي؟

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي نحو 13.64 جنيه للشراء، و13.68 جنيه للبيع، ليأتي سعر الشراء عند المستوى نفسه المسجل في المصرف العربي الدولي، بينما سجل سعر البيع المستوى ذاته وفق البيانات الواردة.

كم بلغ سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان؟

بلغ سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان نحو 13.61 جنيه للشراء، و13.66 جنيه للبيع، وفق آخر تحديثات أسعار الصرف الواردة في التقرير.

ما سعر الريال السعودي في بنك البركة؟

بلغ سعر الريال السعودي في بنك البركة 13.61 جنيه للشراء، و13.68 جنيه للبيع، وفق مستويات الأسعار المحددة في بيانات التعاملات المصرفية اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026.

كم سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس؟

بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 13.60 جنيه للشراء، و13.69 جنيه للبيع، ليكون سعر الشراء عند أحد المستويات الواردة في بيانات أسعار العملة السعودية بالبنوك المصرية اليوم.

ما سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي؟

بلغ سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي 13.62 جنيه للشراء، و13.68 جنيه للبيع، وفق آخر تحديثات الأسعار الواردة في البيانات محل التقرير.

كم بلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي؟

بلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 13.66 جنيه لشراء، و13.69 جنيه للبيع، وفق أسعار الصرف الواردة في بيانات التعاملات.

لماذا يهتم المواطنون بمتابعة سعر الريال السعودي اليوم؟

يحظى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري باهتمام مستمر من المتعاملين في سوق الصرف، نظرًا إلى متابعة المواطنين والمستثمرين والمقبلين على التعامل بالعملة السعودية لحركة أسعار الشراء والبيع داخل البنوك، ويزداد الاهتمام بمتابعة السعر مع كل تحديث جديد تصدره البنوك العاملة في السوق المحلية.

وتوضح أسعار اليوم وجود فروق محدودة بين مستويات الشراء والبيع من بنك إلى آخر، وهو ما يجعل متابعة آخر تحديثات أسعار الصرف عنصرًا أساسيًا للراغبين في معرفة السعر الحالي للريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خاصة أن الأسعار المصرفية قد تختلف بحسب البنك وتوقيت التحديث.

ما أبرز أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم؟

وفق البيانات الواردة في التقرير، سجل البنك الأهلي المصري 13.63 جنيه للشراء، و13.69 جنيه للبيع، بينما سجل بنك مصر 13.63 جنيه للشراء، و13.69 جنيه للبيع، وبلغ السعر في بنك الإسكندرية 13.62 جنيه للشراء، و13.70 جنيه للبيع، وسجل البنك التجاري الدولي 13.66 جنيه للشراء، و13.69 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الريال السعودي في بنك نكست 13.65 جنيه للشراء، و13.70 جنيه للبيع، وسجل المصرف العربي الدولي 13.64 جنيه للشراء، و13.68 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في البنك المصري الخليجي نحو 13.64 جنيه للشراء، و13.68 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان نحو 13.61 جنيه للشراء، و13.66 جنيه للبيع، وفي بنك البركة 13.61 جنيه للشراء، و13.68 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك قناة السويس 13.60 جنيه للشراء، و13.69 جنيه للبيع، وسجل في بنك فيصل الإسلامي 13.62 جنيه للشراء، و13.68 جنيه للبيع، في حين بلغ في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 13.66 جنيه لشراء، و13.69 جنيه للبيع.

وتستمر متابعة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026، في ظل اهتمام المتعاملين بآخر تحديثات أسعار الصرف في البنوك المصرية، مع اختلاف مستويات الشراء والبيع من بنك إلى آخر، ولذلك يظل الرجوع إلى أحدث سعر معلن من البنك المعني هو الأساس عند إجراء أي تعامل بالعملة السعودية.