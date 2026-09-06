سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الأحد 6 سبتمبر 2026

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بختام تعاملات الأحد 6 سبتمبر 2026، وفقًا لمؤشر التحديثات على شاشات البنوك العاملة في مصر، وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.18 جنيه للشراء، و13.99 جنيه للبيع، وسط اختلاف مستويات أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر.

ويتابع المواطنون والمستثمرون سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بصورة مستمرة، خاصة مع أهمية العملة السعودية في التعاملات المرتبطة بالسفر إلى المملكة العربية السعودية، وتحويلات العاملين، ومتابعة أسعار العملات العربية في البنوك المصرية، ولذلك يستعرض التقرير الآتي أسعار الريال السعودي في عدد من البنوك العاملة في مصر بختام تعاملات الأحد 6 سبتمبر 2026.

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ما سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 6 سبتمبر 2026؟

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات الأحد 6 سبتمبر 2026، وفقًا لمؤشر التحديثات على شاشات البنوك العاملة في مصر، وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.18 جنيه للشراء، و13.99 جنيه للبيع.

وتختلف أسعار الريال السعودي بين البنوك المصرية وفقًا لمستويات الشراء والبيع المعلنة على شاشاتها، وهو ما يجعل معرفة السعر لدى أكثر من بنك أمرًا مهمًا للراغبين في شراء الريال السعودي أو بيعه.

كم سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري؟

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي للشراء 13.53 جنيه، والبيع 13.57 جنيه.

ويأتي سعر الريال السعودي في البنك المركزي ضمن الأسعار التي يترقبها المتابعون عند البحث عن أحدث مستويات العملة السعودية مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات الأحد 6 سبتمبر 2026.

كم بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري؟

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري للشراء 13.50 جنيه، والبيع 13.56 جنيه.

ويعد البنك الأهلي المصري من البنوك التي يتابع عملاؤها سعر الريال السعودي بصورة مستمرة، سواء لأغراض شراء العملة أو بيعها، مع استمرار متابعة أحدث الأسعار المعلنة على شاشات البنوك.

ما سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم؟

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر للشراء 13.17 جنيه، والبيع 13.97 جنيه.

ويأتي ذلك في ختام تعاملات الأحد 6 سبتمبر 2026، وفقًا للأسعار الواردة في مؤشر التحديثات على شاشات البنوك العاملة في مصر.

كم سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية؟

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية للشراء 13.48 جنيه، والبيع 13.56 جنيه.

ويبحث المتعاملون في سوق العملات عن سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية ضمن مقارنة أسعار العملة السعودية بين البنوك المصرية المختلفة.

ما سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس؟

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس للشراء 13.48 جنيه، والبيع 13.57 جنيه.

ويأتي سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس ضمن أسعار البنوك التي شملها مؤشر التحديثات بختام تعاملات الأحد 6 سبتمبر 2026.

كم سجل الريال السعودي في المصرف العربي؟

سجل سعر الريال السعودي في المصرف العربي للشراء 13.53 جنيه، والبيع 13.56 جنيه.

ويواصل المتابعون البحث عن أسعار الريال السعودي في البنوك المختلفة لمعرفة قيمة العملة السعودية مقابل الجنيه المصري عند الشراء أو البيع.

ما سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي؟

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي للشراء 13.57 جنيه، والبيع 13.59 جنيه.

ويظهر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي ضمن أسعار العملات المعلنة في البنوك العاملة في مصر بختام تعاملات الأحد 6 سبتمبر 2026.

كم بلغ سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية؟

سجل سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية للشراء 13.41 جنيه، والبيع 13.65 جنيه.

ويأتي سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية ضمن قائمة الأسعار التي يمكن للمتابعين مقارنتها بأسعار العملة السعودية في باقي البنوك العاملة في مصر.

ما سعر الريال السعودي في بنك فيصل؟

سجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل للشراء 13.48 جنيه، والبيع 13.54 جنيه.

وتشمل متابعة أسعار الريال السعودي اليوم مستويات الشراء والبيع في البنوك المختلفة، بهدف معرفة أحدث سعر معلن للعملة السعودية مقابل الجنيه المصري.

كم سجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي؟

سجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي للشراء 13.42 جنيه، والبيع 13.56 جنيه.

ويأتي ذلك ضمن أسعار الريال السعودي المعلنة بختام تعاملات الأحد 6 سبتمبر 2026، بحسب مؤشر التحديثات على شاشات البنوك العاملة في مصر.

ما سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي؟

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 13.56 جنيه، والبيع 13.58 جنيه.

ويتابع العملاء أسعار العملات العربية في البنوك بصورة مستمرة، ومن بينها سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، مع اختلاف الأسعار المعلنة من بنك إلى آخر.

كم بلغ سعر الريال السعودي في بنك نكست؟

سجل سعر الريال السعودي في بنك نكست للشراء 13.53 جنيه، والبيع 13.58 جنيه.

ويأتي السعر المعلن في بنك نكست ضمن قائمة أسعار الريال السعودي التي جرى رصدها بختام تعاملات الأحد 6 سبتمبر 2026.

ما سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي؟

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي للشراء 13.51 جنيه، والبيع 13.55 جنيه.

ويواصل الباحثون عن أسعار العملات متابعة سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي إلى جانب الأسعار المعلنة في البنوك المصرية الأخرى.

كم سجل سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي؟

سجل سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي للشراء 13.53 جنيه، والبيع 13.56 جنيه.

ويختتم بذلك رصد أسعار الريال السعودي الواردة في التقرير لدى البنوك العاملة في مصر بختام تعاملات الأحد 6 سبتمبر 2026.

ما أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم؟

جاءت أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية بختام تعاملات الأحد 6 سبتمبر 2026 على النحو الآتي:

البنك المركزي: 13.53 جنيه للشراء، و13.57 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 13.50 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع.

بنك مصر «BM»: 13.17 جنيه للشراء، و13.97 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية «ALEXBANK»: 13.48 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس «SCB»: 13.48 جنيه للشراء، و13.57 جنيه للبيع.

المصرف العربي «AIB»: 13.53 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي «ABK»: 13.57 جنيه للشراء، و13.59 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية «HDB»: 13.41 جنيه للشراء، و13.65 جنيه للبيع.

بنك فيصل «Faisal»: 13.48 جنيه للشراء، و13.54 جنيه للبيع.

البنك العربي الإفريقي «AAIB»: 13.42 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB»: 13.56 جنيه للشراء، و13.58 جنيه للبيع.

بنك نكست «NXT»: 13.53 جنيه للشراء، و13.58 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي «CIB»: 13.51 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع.

بنك إتش إس بي سي «HSBC»: 13.53 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع.

وتوضح الأسعار المعلنة اختلاف سعر الريال السعودي من بنك إلى آخر، سواء على مستوى سعر الشراء أو سعر البيع، ولذلك تظل متابعة تحديثات شاشات البنوك من أهم الوسائل لمعرفة السعر المعلن للعملة السعودية مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات الأحد 6 سبتمبر 2026.