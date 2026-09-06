وزير الصحة يتابع استجابة الوزارة لاستغاثة مواطنة تعاني من زيادة مفرطة في الوزن

تابع وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، الاستجابة لحالة مواطنة تعاني من زيادة مفرطة في الوزن، وتحتاج إلى رعاية ومتابعة طبية، حيث تم التعامل مع الحالة بشكل وتوفير الرعاية اللازمة لها.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حسام عبدالغفار - في بيان اليوم - أنه تم إرسال فريق طبي إلى محل إقامة المواطنة، وقاموا بتقييم الحالة ونقلها إلى مستشفى بولاق الدكرور بواسطة فريق من المسعفين، لاستكمال الفحوصات والتقييم الطبي وتقديم الرعاية اللازمة وفقًا لحالتها الصحية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان متابعتها المستمرة للاستغاثات والحالات الإنسانية التي تستدعي تدخلًا طبيًا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير الرعاية الصحية المناسبة، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلًا طبيًا عاجلًا.