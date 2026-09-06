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أخبار التكنولوجيا | تطبيقات فتح الواي فاي مجاناً هل هي حقيقة أم فخ ؟.. ترجمة جوجل على آيفون تعمل بدون سماعات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | تطبيقات فتح الواي فاي مجاناً هل هي حقيقة أم فخ ؟.. ترجمة جوجل على آيفون تعمل بدون سماعات

أخبارا وتقارير
أخبارا وتقارير
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
بمواصفات احترافية وسعر مفاجأة.. تعرف على أفضل ساعة ذكية في  واتش ألتر

تشهد سوق الساعات الذكية إضافة خيار متميز جديد مع توسيع موتورولا تشكيلتها من الأجهزة القابلة للارتداء بطراز غني بالميزات. 

وتجمع ساعة Moto Watch Ultra بين شاشة منحنية واتصال خلوي وميزات متقدمة لتتبع الصحة. 

كما أنها توفر العديد من ميزات البرمجيات المصممة لجعل الساعة أكثر فائدة من مجرد الإشعارات الأساسية وتتبع النشاط.

تطبيقات فتح الواي فاي مجاناً.. هل هي حقيقة أم فخ لسرقة بياناتك؟

هل تبحث عن طريقة سريعة لتوصيل هاتفك مباشرة بشكبة واي فاي (Wi-Fi) مغلقة عند نسيان كلمة المرور، ودون الحاجة للدخول إلى إعدادات الراوتر؟ 

إليك الحلول الآمنة والعملية للاتصال بالشبكة مباشرة:

بدون سماعات.. تحديث جديد يصل ترجمة جوجل على آيفون 

جعلت ميزة الترجمة الفورية Live Translate في ترجمة جوجل التواصل بين متحدثي اللغات المختلفة أسهل من أي وقت مضى، والآن تحصل الميزة على تحديث مهم، خصوصا لمستخدمي أجهزة آيفون.

وبحسب ما ذكره موقف “phonearena”، أتاحت جوجل لمستخدمي آيفون وضع “الاستماع” Listening Mode، الذي يتيح الحصول على ترجمة صوتية فورية عبر مكبر صوت الهاتف، دون الحاجة إلى استخدام سماعات الأذن.

مفاجأة واتساب الجديدة .. تحدّث مع 5 وكلاء ذكاء اصطناعي من داخل التطبيق

بدأ تطبيق واتساب طرح دعم وكلاء الذكاء الاصطناعي من جهات خارجية، ما يتيح للمستخدمين ربط خدمات ذكاء اصطناعي خارجية والتحدث معها مباشرة من داخل تطبيق المراسلة.

ونشرت واتساب شروط خدمة مخصصة لاستخدام وكلاء الجهات الخارجية، وتوضح الشروط، التي جرى تحديثها في 25 أغسطس، أن هذه الوكلاء يتم تطويرها وامتلاكها وتشغيلها بواسطة شركات أو مطورين مستقلين، وليس بواسطة واتساب نفسها.

بـ2.7 مليار دولار.. دعوى قضائية ضد «أبل» في لندن بسبب قواعد تتبع التطبيقات

 تواجه شركة آبل دعوى قضائية في لندن بقيمة ملياري جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار أمريكي) رفعتها نيابةً عن مطوري التطبيقات بسبب قواعد تتبع التطبيقات الخاصة بها. وتُتهم الشركة المصنعة لهواتف آيفون بإساءة استخدام سلطتها لفرض قيود أكثر صرامة على جهات خارجية مقارنةً بخدماتها الخاصة.

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