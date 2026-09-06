بدون سماعات.. تحديث جديد يصل ترجمة جوجل على آيفون

جعلت ميزة الترجمة الفورية Live Translate في ترجمة جوجل التواصل بين متحدثي اللغات المختلفة أسهل من أي وقت مضى، والآن تحصل الميزة على تحديث مهم، خصوصا لمستخدمي أجهزة آيفون.

وبحسب ما ذكره موقف “phonearena”، أتاحت جوجل لمستخدمي آيفون وضع “الاستماع” Listening Mode، الذي يتيح الحصول على ترجمة صوتية فورية عبر مكبر صوت الهاتف، دون الحاجة إلى استخدام سماعات الأذن.

وضع الاستماع يصل إلى مستخدمي آيفون



كانت جوجل قد أطلقت وضع الاستماع خلال الصيف لمستخدمي أجهزة أندرويد، حيث يتيح للمستخدم تقريب الهاتف من أذنه والاستماع إلى الترجمة مباشرة عبر مكبر الصوت.

والآن، لم تعد الميزة حصرية على أندرويد، إذ بدأت جوجل إتاحتها أيضا لمستخدمي iOS.

وتوفر ميزة الترجمة الفورية ترجمة صوتية طبيعية وقريبة من الوقت الفعلي لأكثر من 70 لغة.

ميزة الترجمة الفورية

وتعد الميزة مفيدة بشكل خاص أثناء السفر، إذ يمكن للمستخدم الاستغناء عن سماعات الأذن إذا احتاج إلى فهم حديث شخص محلي، أو إجراء حجز في فندق بدولة لا يتحدث لغتها بطلاقة.

الترجمة الفورية تعمل الآن في الخلفية



التحديث الثاني، والمتاح حاليا على أجهزة أندرويد، يتيح لـ ميزة الترجمة الفورية العمل في الخلفية أثناء استخدام تطبيقات أخرى.

وبفضل هذه الميزة، يستطيع المستخدم الانتقال إلى تطبيق الخرائط أو فتح معلومات الحجز على هاتفه، مع استمرار الترجمة الفورية للمحادثة دون الحاجة إلى إبقاء تطبيق ترجمة جوجل مفتوحا على الشاشة.

وهذا يجعل استخدام الهاتف أثناء المحادثات متعددة اللغات أكثر مرونة، خصوصًا في مواقف السفر التي تتطلب التنقل بين عدة تطبيقات في الوقت نفسه.

طرح الميزات الجديدة بدأ بالفعل



بحسب جوجل، بدأ طرح الميزات الجديدة بالفعل على أجهزة iOS وأندرويد، مع عدم إعلان جدول زمني تفصيلي لوصولها إلى جميع المستخدمين.

ويعني ذلك أن مستخدمي ترجمة جوجل حول العالم قد يتمكنون من الاستفادة من وضع الاستماع على آيفون، بينما تظل ميزة تشغيل الترجمة الفورية في الخلفية حاليا حصرية لأجهزة أندرويد إلى حين توسيع نطاق دعمها.