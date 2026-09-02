لن تبحث عن أغراضك مجددا.. جوجل Gemini يتذكر أين وضعتها

تستعد شركة جوجل، لإطلاق ميزة جديدة في مساعد الذكاء الاصطناعي جيميناي Gemini، تتيح للمستخدم حفظ وتذكر أماكن الأشياء والمستندات المهمة التي يحددها بنفسه، وذلك ضمن مجموعة من تحديثات أندرويد المقرر طرحها خلال سبتمبر.

وتسمح الميزة للمستخدم بإخبار جيميناي بمكان وضع أحد متعلقاته، مثل القول: “وضعت جواز سفري في درج غرفة النوم”، مع إمكانية إرفاق صورة، ليقوم المساعد بحفظ هذه المعلومة داخل خدمة Find Hub".

ولا تحتاج الميزة إلى أي ملحقات أو أجهزة إضافية، إذ تعتمد على المعلومات التي يدخلها المستخدم مباشرة.

وعند الحاجة إلى استرجاع المعلومة لاحقا، يمكن للمستخدم سؤال جيميناي عن مكان الشيء الذي حفظه، أو الدخول مباشرة إلى Find Hub والانتقال إلى قسم العناصر التي تم تذكر أماكنها.

وتتطلب الميزة تشغيل نظام أندرويد 16 أو إصدار أحدث، كما ستكون متاحة فقط في الدول التي تتوفر فيها خدمتا جيميناي وFind Hub.

Gemini

الميزة لا تتعقب الأغراض

وتوضح جوجل أن الميزة الجديدة لا تعمل كنظام لتتبع المواقع، إذ يقتصر دور Gemini على حفظ المعلومة التي يقدمها المستخدم بشأن مكان الشيء، دون إمكانية تحديد موقعه أو تتبعه بعد ذلك.

ويأتي إطلاق الميزة ضمن تحديث سبتمبر لأندرويد، الذي يتضمن أيضا مجموعة من الإضافات الجديدة.

ومن بين هذه الإضافات Motion Assist، وهي ميزة تستهدف الحد من دوار الحركة الناتج عن النظر إلى الهاتف أثناء ركوب سيارة متحركة. وتعرض الميزة فقاعات صغيرة على الشاشة تتحرك بالتزامن مع حركة السيارة، بهدف مساعدة المستخدم على تقليل الشعور بالدوار.

كما تتضمن التحديثات ميزة Guided Vision، المصممة لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر، وتستخدم الميزة كاميرا الهاتف لوصف ما تراه خلال جلسة Gemini Live، بما في ذلك قراءة الملصقات والقوائم بصوت عال.

وتضيف جوجل كذلك إمكانية استخدام Google Keep مباشرة داخل محادثات Google Messages، بما يسمح لأفراد المجموعة بإنشاء قائمة مشتركة دون مغادرة المحادثة.

ومن بين الإضافات الأخرى Chat Themes، التي تتيح للمستخدمين تخصيص خلفيات وألوان مختلفة لكل محادثة.

وبحسب جوجل، أصبحت ميزتا Google Keep داخل المحادثات وChat Themes متاحتين بالفعل، بينما من المقرر طرح الميزات الأخرى في وقت لاحق من سبتمبر.