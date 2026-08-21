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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ميزة سرية داخل صور جوجل.. خريطة تكشف مواقع صورك بضغطة واحدة

صور جوجل
صور جوجل
شيماء عبد المنعم

كشفت نسخة غير معلنة من تطبيق صور جوجل Google Photos، عن ميزة جديدة قيد التطوير، تتمثل في خريطة تفاعلية للصور داخل قسم Ask Photos، وهي وظيفة لم تظهر حتى الآن في الإصدار المتاح للمستخدمين.

وكانت الخرائط المرتبطة بالصور قد اكتسبت شهرة واسعة قبل سنوات بفضل تطبيق سناب شات، الذي كان يعرض نقاطا على الخريطة توضح الأماكن التي يلتقط فيها المستخدمون الصور ومقاطع الفيديو. 

ولاحقا، تبنت شركة جوجل الفكرة وأضافت خريطة للصور إلى Google Photos، لكنها لم تكن من المزايا البارزة التي تظهر بشكل مباشر لمستخدمي هواتف Pixel وأجهزة أندرويد.

خريطة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي


وبحسب تحليل لملفات APK أجرته Android Authority، يبدو أن إصدارا غير منشور من صور جوجل سيضيف أداة جديدة لعرض الصور على الخريطة داخل قسم Ask Photos.

ويعتمد Ask Photos على تقنيات الذكاء الاصطناعي من جوجل للبحث داخل مكتبة الصور، حيث يمكن للمستخدم كتابة استعلام باللغة الطبيعية للحصول على الصور المرتبطة به.

Google Photos

وفي الإصدار الحالي، إذا بحث المستخدم عن اسم مدينة أو دولة، يعرض صور جوجل مجموعة من الصور المرتبطة بالموقع في شكل شبكة، لكن الإصدار 7.89.0.966319819 يعتقد أنه سيضيف قسما خاصا بالخريطة، بحيث تظهر الصور موزعة على مواقعها الجغرافية الفعلية.

وستظهر الصور التي تحتوي بيانات الموقع الجغرافي المطابقة لعملية البحث على شكل فقاعات داخل الخريطة، ما يسمح للمستخدم برؤية الأماكن التي التُقطت فيها الصور بدلًا من الاكتفاء بعرضها في قائمة أو شبكة.

الميزة موجودة بالفعل ولكن بشكل مختلف


يوفر الإصدار الحالي من صور جوجل ميزة مشابهة، لكنها تظهر على هيئة خريطة حرارية عالمية داخل قسم Collections > Places.

ويمكن للمستخدم اختيار أحد المواقع المقترحة أو استكشاف مناطق أوسع على الخريطة للوصول إلى الصور المرتبطة بأماكن محددة.

إلا أن النسخة التجريبية الجديدة لا تبدو مصقولة بالدرجة نفسها التي تتمتع بها الخريطة الحرارية الموجودة حاليا في قسم Collections.

كما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الخريطة الجديدة ستظل متاحة عند تعطيل Ask Photos، خصوصا أن جوجل بدأت مؤخرا في إتاحة خيار إيقاف البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي والعودة إلى تجربة البحث التقليدية.

هل تصل الميزة قريبا؟


حتى الآن، لا توجد معلومات مؤكدة حول موعد إطلاق خريطة الصور الجديدة، أو ما إذا كانت جوجل ستطرحها للمستخدمين من الأساس، نظرا إلى اكتشافها داخل نسخة خاصة وغير منشورة من التطبيق.

ومع ذلك، قد تمثل الخريطة التفاعلية إضافة مفيدة إلى صور جوجل، خصوصا أنها تمنح المستخدم طريقة بصرية لاستكشاف صوره وربطها بالأماكن التي التقطت فيها، بدلا من البحث عنها بالطريقة التقليدية.

صور جوجل ميزة جديدة الذكاء الاصطناعي

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