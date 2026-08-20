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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تطلق مجموعة جديدة من أدوات الدراسة بالذكاء الاصطناعي

جوجل تطلق مجموعة جديدة من أدوات الدراسة بالذكاء الاصطناعي
جوجل تطلق مجموعة جديدة من أدوات الدراسة بالذكاء الاصطناعي
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل، عن إطلاق مجموعة واسعة من أدوات الدراسة الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر محرك البحث Google Search ومساعدها Gemini، وتشمل مرئيات تفاعلية يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي، ومحاكاة ثلاثية الأبعاد، ومركزا مخصصا للطلاب، واختبارات تدريبية مخصصة، إلى جانب مجموعة أخرى من الأدوات التعليمية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن أحدث جهود جوجل لتعزيز موقع Gemini كمساعد يعتمد عليه الطلاب في التعلم والمذاكرة، في ظل منافسة متزايدة من شركات مثل OpenAI، إلى جانب منصات تعليمية ناشئة مثل Knowt وGauth التي تقدم بدورها أدوات للتعلم والتدريب.

أدوات تفاعلية جديدة داخل بحث جوجل


أصبح بإمكان الطلاب عبر بحث جوجل إنشاء أدوات ومحاكاة مخصصة تساعدهم على فهم الموضوعات المعقدة بصورة أكثر سهولة.

فعلى سبيل المثال، عند البحث عن "مقياس الرقم الهيدروجيني pH"، يمكن للطالب الحصول على مرئية تفاعلية ضمن نتائج AI Overview تشرح أساسيات المقياس بطريقة مبسطة.

ويمكن للطالب أيضا طرح سؤال متابعة للحصول على تجربة أكثر تخصصا، مثل طلب تحديد أماكن بعض الفواكه الحمضية على مقياس pH، ليقوم AI Mode في البحث بإنشاء تجربة تفاعلية مصممة خصيصا وفق السؤال.

نتائج AI Overview

اختبارات تدريبية مخصصة لأي مادة


أتاحت جوجل كذلك إمكانية إنشاء اختبارات تدريبية مخصصة مباشرة داخل البحث، في مجموعة واسعة من المواد، بما يشمل العلوم والرياضيات والعلوم الإنسانية واللغات الأجنبية وغيرها.

ويمكن للمستخدم كتابة طلب مثل: "أنشئ اختبارا بأكثر كلمات المفردات شيوعا في الاختبارات لمساعدتي على الاستعداد لاختبار SAT"، ليقوم محرك البحث بإنشاء اختبار تفاعلي يمكن للطالب استخدامه للتدرب.

عدسة جوجل تساعد الطلاب في حل المسائل


وخلال الأسابيع المقبلة، ستطلق جوجل تجربة تعليمية تفاعلية جديدة عبر Lens في البحث، لمساعدة الطلاب على التعامل مع المسائل والمشكلات الدراسية.

وسيتمكن الطالب من الضغط على أيقونة كاميرا Lens داخل تطبيق جوجل، ثم تحميل صورة للمسألة أو المادة التي يعمل عليها، ليقوم الذكاء الاصطناعي بشرح المفهوم، وتحديد الأخطاء المحتملة، وتقديم إرشادات تساعده على مواصلة الحل في حال واجه صعوبة.

كما أصبح بإمكان الطلاب مطالبة البحث بإنشاء مستندات دراسية اعتمادا على الملفات التي يرفعونها، بما في ذلك ملفات PDF والمستندات والعروض التقديمية وغيرها.

فعلى سبيل المثال، يمكن للطالب رفع صورة لملاحظاته المكتوبة بخط اليد إلى جانب شرائح المحاضرة، ليحصل على ملخص من صفحة واحدة يسلط الضوء على أهم المفاهيم والنقاط الأساسية.

Gemini ينجز الأبحاث في الخلفية
 

أما على مستوى Gemini، فقد كشفت جوجل عن ميزة تتيح للطلاب بدء تقارير بحثية متعددة الخطوات داخل Gemini Live، ثم مناقشة النتائج مع المساعد من خلال محادثة طبيعية.

ويمكن للمستخدم مطالبة Gemini بإجراء بحث حول موضوع معين، ثم إغلاق المحادثة أو الانتقال إلى تنفيذ مهام أخرى بينما يواصل Gemini العمل في الخلفية. وعند الانتهاء، يتلقى المستخدم إشعارا يخبره بأن التقرير أصبح جاهزا، ليتمكن بعد ذلك من مناقشة النتائج أو طرح أسئلة إضافية باستخدام صوته.

محاكاة ثلاثية الأبعاد لفهم المفاهيم المعقدة


وأعلنت جوجل أيضا أن Gemini أصبح قادرا على إنشاء محاكاة ثلاثية الأبعاد تفاعلية لمساعدة المستخدمين على فهم الموضوعات بصورة أفضل.

ويمكن للإجابات الجديدة أن تتضمن جداول وشبكات ومحاكاة يتم إنشاؤها خصيصا وفق طلب المستخدم، فعلى سبيل المثال، عند كتابة طلب مثل "أرني كيف يعمل الحمض النووي DNA بتقنية ثلاثية الأبعاد"، سيتمكن المستخدم من التفاعل مع نموذج DNA ثلاثي الأبعاد، وتدويره وتكبيره لاستكشاف بنيته.

مركز تعليمي جديد داخل تطبيق Gemini


كما تطلق جوجل مركزا تعليميا مخصصا داخل تطبيق Gemini، يجمع أدوات الدراسة المختلفة في مكان واحد.

وسيتمكن الطلاب من خلال هذا المركز من إنشاء دفاتر للمذاكرة، وبطاقات تعليمية Flashcards، واختبارات تدريبية، إلى جانب الاستفادة من المزيد من أدوات التعلم التي تهدف جوجل إلى دمجها ضمن تجربة Gemini التعليمية.

ذكاء اصطناعي جوجل Gemini

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