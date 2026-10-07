حكاية لاتنسي.. برشلونة يودع ميسي : صنع التاريخ في كل خطوة مع منتخب الأرجنتين

حرص نادي برشلونة الإسباني على توجيه رسالة إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب إعلان اعتزاله اللعب دوليًا وإنهاء مسيرته مع منتخب الأرجنتين، بعد سنوات طويلة حافلة بالإنجازات والبطولات.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة عبر منصة «إكس» رسالة إلى ميسي، جاء فيها: «من الميدالية الذهبية في أولمبياد بكين عام 2008 إلى مسيرة لا تُنسى صنع خلالها التاريخ في كل خطوة مع منتخب الأرجنتين.. تهانينا ليو على مواصلة جعل قميص الأرجنتين رمزًا أيقونيًا».

ميسي يسدل الستار على مسيرته الدولية

وأسدل ليونيل ميسي الستار على مسيرته الدولية مع منتخب الأرجنتين، بعدما خاض مباراته الأخيرة بقميص التانجو أمام بنين، في اللقاء الودي الذي انتهى بفوز الأرجنتين بثلاثة أهداف دون رد، صباح اليوم الأربعاء، على ملعب «مونومنتال».

وقدم ميسي أداءً مميزًا خلال المباراة التي شهدت حضور نحو 85 ألف مشجع، في ليلة وداعية للنجم الأرجنتيني مع منتخب بلاده، بعد مسيرة امتدت منذ ظهوره الدولي الأول عام 2005.

ويعد ميسي صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات والأهداف مع منتخب الأرجنتين، بعدما كتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكرة الأرجنتينية والعالمية.

ألقاب ميسي مع الأرجنتين

وقاد ميسي منتخب الأرجنتين للتتويج بعدد من البطولات الكبرى، أبرزها كوبا أمريكا 2021، وفيناليسيما 2022، وكأس العالم 2022، وكوبا أمريكا 2024.

كما توج مع منتخب الشباب بكأس العالم تحت 20 عامًا عام 2005، قبل أن يحقق الميدالية الذهبية مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية ببكين عام 2008.

وبعد نهاية رحلته مع منتخب الأرجنتين، يواصل ميسي مسيرته الاحترافية مع فريق إنتر ميامي الأمريكي، ليبدأ فصلًا جديدًا من مسيرته بعيدًا عن «التانجو»، بعدما اختتم مشواره الدولي وسط عائلته وجماهيره وزملائه في ليلة وداعية استثنائية.