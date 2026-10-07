ميسي يطوي صفحة الأرجنتين.. رسالة مؤثرة بعد آخر مباراة بقميص التانجو

أسدل ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، الستار على مشواره الدولي بقميص التانجو، بعد ليلة عاطفية على ملعب مونومنتال، شهدت فوز بلاده على بنين بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة كان قائد الفريق أحد أبرز نجومها.

وترك ميسي بصمته في ظهوره الأخير مع الأرجنتين، بعدما سجل هدفًا وصنع هدفين، ليختتم واحدة من أعظم المسيرات الدولية في تاريخ كرة القدم بطريقة تليق بما قدمه على مدار سنوات طويلة.

وبعد صافرة النهاية، تحدث ميسي عن مشاعره تجاه اللحظة التي طال انتظارها، مؤكدًا أن الوداع لم يكن سهلًا، وأن العديد من الأفكار والذكريات تداخلت داخله، مشيرًا إلى أن والده كان أول من حضر في ذهنه خلال هذه اللحظة الاستثنائية.

وأكد قائد التانجو أن ارتداء قميص الأرجنتين كان دائمًا مصدر فخر بالنسبة له، موضحًا أنه واجه العديد من اللحظات الصعبة لكنه لم يتخلَ عن حلمه، وظل متمسكًا برغبته في تقديم كل ما لديه لمنتخب بلاده.

وأضاف أن تمثيل الأرجنتين كان أحد أجمل الأشياء التي عاشها خلال مسيرته، وأن علاقته بالمنتخب وجماهيره ستظل مرتبطة بأهم ذكرياته داخل الملاعب.

ذكريات المونديال تبقى في ذاكرة ميسي

واستعاد ميسي السنوات التي عاش خلالها المنتخب الأرجنتيني واحدة من أنجح فتراته، وفي مقدمتها التتويج بكأس العالم 2022 في قطر، مؤكدًا أن تلك الرحلة حملت الكثير من اللحظات التي ستظل خالدة بالنسبة له ولزملائه.

وأشار إلى أن اللاعبين والجهاز الفني بذلوا أقصى ما لديهم من أجل الوصول إلى أهدافهم، معربًا عن اعتزازه بكل من شاركه تلك الرحلة، ومؤكدًا أن زملاءه كان لهم دور أساسي في تحقيق أحلامه مع الأرجنتين، وعلى رأسها الفوز بكوبا أمريكا وكأس العالم.

مونومنتال.. بداية ذكرى ونهاية أخرى

وحظيت الجماهير بمكانة خاصة في حديث ميسي، بعدما وجه لها رسالة شكر على الدعم الذي حصل عليه طوال سنواته مع المنتخب.

وتوقف قائد الأرجنتين عند إحدى أبرز ذكرياته على ملعب مونومنتال، عندما عاد المنتخب للعب أمام جماهيره عقب التتويج بكأس العالم 2022، خلال مواجهة بنما، في ليلة تحولت إلى احتفال تاريخي بالإنجاز العالمي.

وأكد ميسي أن تلك الليلة ستظل واحدة من أجمل ذكرياته، خاصة في ظل الأجواء التي عاشها مع الجماهير داخل الملعب، والتي وصفها بأنها لحظة لا يمكن نسيانها.

من داخل الملعب إلى المدرجات.. ميسي يساند الجيل الجديد

ومع نهاية مشواره كلاعب دولي، وجه ميسي رسالة إلى لاعبي الأرجنتين، مشددًا على ضرورة الحفاظ على وحدة المجموعة وعدم السماح للفترات الصعبة بالتأثير على الفريق.

وأوضح أن قوة المنتخب ظهرت عندما كان الجميع متحدًا ويعمل من أجل هدف واحد، مؤكدًا أن الأوقات الصعبة هي التي تكشف حقيقة أي مجموعة ومدى قدرتها على التماسك.

وأشار ميسي إلى أنه سيتحول خلال المرحلة المقبلة من لاعب يدافع عن قميص الأرجنتين داخل الملعب إلى مشجع يقف خلف المنتخب، مؤكدًا استمراره في دعم الفريق والجيل الجديد.

وفي ختام رسالته، عبر ميسي عن حبه لبلاده وفخره بكونه أرجنتينيًا، مؤكدًا أن أحلامه الكبرى مع المنتخب تحققت بفضل زملائه والجماهير التي رافقته طوال الرحلة.

وهكذا، أنهى ميسي فصلًا استثنائيًا من مسيرته مع الأرجنتين، بعدما جمع بين المجد الفردي والإنجازات الجماعية، وترك خلفه إرثًا سيظل حاضرًا في تاريخ التانجو لسنوات طويلة.