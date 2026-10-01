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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

متحدث الرياضة: تخصيص 10% من إيرادات مراكز الشباب لأعمال الصيانة

جوهر نبيل
جوهر نبيل
عبدالله هشام

كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل تعديل اللائحة المالية لمراكز الشباب وإطلاق مشروع الساحات الشعبية في جميع المحافظات.

وقال الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «المشكلة الأساسية في أغلب مراكز الشباب هي مشكلة الصيانة، فجاءت الفكرة في تخصيص جزء من إيرادات مراكز الشباب ليتم صرفها على الصيانة».

وأوضح الشاذلي أنه تم تخصيص 10% من إيرادات الأموال الخاصة بكل مركز شباب من المراكز البالغ عددها 4600 مركز، ليتم صرفها على الصيانة في أعمال المركز، مضيفًا أنه «إذا لم تلتزم مراكز الشباب في إنفاق نسبة الـ10% على الصيانة فإن الوزارة ستسترد الأموال وتتولى بنفسها الإنفاق على أعمال الصيانة».

وحول مسألة عودة الساحات الشعبية مرة أخرى، قال الشاذلي: «نسعى لتخصيص الأماكن الشاغرة في المحافظات من أجل إنشاء ملاعب ساحات شعبية، حتى لو كانت مساحة 40×20 متر فقط من أجل إنشاء ملعب كرة قدم مفتوح أو ملاعب متعددة الأغراض من أجل السماح بممارسة الرياضة».

وأشار الشاذلي إلى أن التوسع العمراني تسبب في تقليص المساحات التي يمكن من خلالها إقامة الساحات الشعبية مثلما كانت عليها في الماضي، لافتًا إلى أن الوزارة تحاول استغلال كل الأراضي المتخللة بين المباني والعمارات والمساحات المفتوحة من أجل إنشاء ملاعب وساحات شعبية

وحول الاجتماع المرتقب للاتحاد المصري لكرة القدم 12 أكتوبر حول منتخب مصر، قال الشاذلي: «هدفنا إعادة الانضباط والهدوء داخل منتخب مصر».

وأشار الشاذلي إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات من أجل معالجة ما حدث وضبط الأداء بالنسبة للمنتخب والتصريحات التي تصدر من الجهاز الفني، معتبرًا أن ما حدث من نتائج بالنسبة لمنتخب مصر في فترة التوقف الدولي الأخيرة لا تُمثل «كبوة» للمنتخب.

وزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي مراكز الشباب وزير الرياضة جوهر نبيل

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