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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يكشف كواليس اجتماع وزير الشباب والرياضة وهاني أبو ريدة بشأن منتخب مصر

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن كواليس ما دار بين وزير الشباب والرياضة وهاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن الأوضاع داخل منتخب مصر، وخطة العمل خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا وجود اتجاه لفتح صفحة جديدة ودعم حسام حسن والجهاز الفني.

الشباب والرياضه

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة "Modern MTI": "تم الاتفاق على تأجيل اجتماع اتحاد الكرة، وإن حدث الاجتماع فلن يتم التطرق إلى أي ملفات تخص منتخب مصر، مع إعلاء شأن لم الشمل خلال الفترة الحالية".

وأضاف: "هناك اتفاق على فتح صفحة جديدة بين اتحاد الكرة وحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مع توفير كافة الإمكانيات التي يحتاجها الجهاز الفني".

وتابع: "تم التأكيد على بقاء واستمرار حسام حسن والجهاز الفني المعاون له حتى عام 2030، مع مناقشة المدير الفني في خطته المقبلة وتوفير كافة احتياجاته، والتأكيد على أن وزارة الشباب والرياضة لن تتأخر في دعم المنظومة الرياضية".

وأوضح: "وزارة الشباب والرياضة تعمل وفق استراتيجية دعم المنتخبات الوطنية، دون تدخل في صلاحيات اتحاد الكرة، باعتبار أن المنتخبات تحمل اسم مصر وتمثل المزاج العام للشعب، ولذلك تعمل الدولة على توفير مناخ من الاستقرار".

وأشار عبدالناصر زيدان إلى وجود تحرك للتواصل مع جميع المحترفين خلال الفترة المقبلة، قائلًا: "هناك تأكيد على التواصل مع جميع المحترفين، وفي مقدمتهم محمد صلاح وعمر مرموش وحمزة عبدالكريم وتريزيجيه وهيثم حسن ومصطفى محمد، مع استمرار التواصل بشكل إنساني في المناسبات الخاصة وتقديم الدعم المعنوي".

وأضاف: "حسام وإبراهيم حسن هما المنوط بهما التواصل مع اللاعبين، باعتبارهما الأقرب إلى لاعبي الكرة المصرية، بينما تتحمل الإدارة مسؤولية إزالة أي توتر أو خلافات".

واختتم عبدالناصر زيدان تصريحاته بالكشف عن موعد المعسكر المقبل، قائلًا: "الجهاز الفني لمنتخب مصر حدد موعد المعسكر المقبل من 9 إلى 17 نوفمبر، لخوض مباراتي مالاوي في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية".

منتخب مصر الاهلي الزمالك حسام حسن وزارة الشباب والرياضة

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