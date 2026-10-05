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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الجامعة العربية: الشباب العربي صناع المستقبل والمؤتمنون عليه

مدير الشباب بالجامعة العربية
مدير الشباب بالجامعة العربية
أ ش أ

قال الوزير المفوض فيصل علي غسال مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، إن الجامعة تولي اهتماما خاصا بالشباب العربي وقضاياهم، انطلاقا من دورهم في صناعة المستقبل ومسؤوليتهم تجاه مستقبل الأمة العربية.

وأضاف غسال، في تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في الأردن، أن مشاركة جامعة الدول العربية في فعاليات اللقاء الحادي والعشرين لشباب العواصم العربية تأتي في إطار التنسيق المشترك مع وزارة الشباب الأردنية، وتنفيذا لقرارات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بما يسهم في إتاحة الفرصة أمام الشباب للتعرف على التجارب المختلفة وتبادل الخبرات والاستماع إلى رؤاهم وأفكارهم بشأن القضايا المرتبطة بمستقبلهم.

وأوضح أن جمع الشباب العربي وتعزيز التواصل بينهم وتبادل الخبرات يمثل أحد الأولويات خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تنظر إلى الشباب باعتبارهم صناع المستقبل والمؤتمنين عليه، ومن ثم تحرص على إعدادهم وتأهيلهم وإطلاعهم على التجارب العربية والدولية والاستفادة منها.

ولفت غسال إلى أن اختيار الرياضات الإلكترونية محورا للقاء هذا العام يأتي في ضوء التطور المتسارع الذي يشهده هذا القطاع على المستوى العالمي، بما يستدعي مواكبة الشباب العربي لهذه التحولات، وتمكينهم من المعارف والمهارات اللازمة التي تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في هذا المجال.

وأشار إلى أن اللقاء يمثل فرصة لتعزيز الحوار والتواصل بين الشباب العربي، وفتح المجال أمامهم للتعرف على تجارب بعضهم البعض، بما يدعم بناء جسور التعاون وتبادل الأفكار والرؤى حول القضايا التي تهم الشباب ومستقبلهم.

وكانت فعاليات اللقاء الحادي والعشرين لشباب العواصم العربية قد انطلقت، اليوم الأحد، في العاصمة الأردنية عمان، بتنظيم من وزارة الشباب الأردنية وبالتعاون مع جامعة الدول العربية، تحت عنوان «الشباب والرياضات الإلكترونية في تطوير الفكر الإبداعي»، بمشاركة وفود شبابية عربية، من بينها الوفد المصري، وبحضور السفير المصري لدى الأردن خالد الأبيض.

الوزير المفوض الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية وزراء الشباب والرياضة العرب

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