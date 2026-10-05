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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سباليتي يتغزل في محمد صلاح: يمنح الكرة الذهبية لكل من يدربه

سباليتي - محمد صلاح
سباليتي - محمد صلاح
إسراء أشرف

أشاد لوتشيانو سباليتي، المدير الفني الحالي ليوفنتوس، بالنجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أن لاعب طرابزون سبور كان من أبرز اللاعبين الذين تركوا بصمة في مسيرته التدريبية.

سباليتي يتغزل في محمد صلاح: "يمنح الكرة الذهبية لكل من يدربه"

تحدث سباليتي خلال حوار مع صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية عن أبرز اللاعبين الذين سبق له تدريبهم وكان لهم تأثير واضح في مسيرته، حيث ذكر دافيد بيتزارو مع أودينيزي، وستانيسلاف لوبوتكا وخفيتشا كفاراتسخيليا مع نابولي، ومحمد صلاح خلال تجربته مع روما، بالإضافة إلى جواو كانسيلو مع إنتر.

وعند حديثه عن محمد صلاح، وجه المدرب الإيطالي إشادة خاصة إلى النجم المصري، قائلًا: "صلاح يمنح الكرة الذهبية لكل من يدربه، لنكن واضحين".

كان محمد صلاح قد لعب تحت قيادة سباليتي في روما، قبل أن ينتقل إلى ليفربول ويبدأ مرحلة جديدة في مسيرته شهدت تألقًا لافتًا وحصد العديد من الألقاب والجوائز الفردية.

وتطرق سباليتي إلى تجربته مع لوبوتكا، موضحًا أن لاعب نابولي كان يمر بفترة صعبة عندما تولى تدريبه، قبل أن يساعده على استعادة الثقة في إمكاناته.

وقال مدرب يوفنتوس: "لوبوتكا وجدته خارج الحسابات، كان قد نسي مدى قوته لأنه كان لاعبًا على الهامش، وعليك أن تلعب على هذه النقطة وتقول لهم: لقد اخترتك أنت".

وتعكس تصريحات سباليتي رؤيته لدور المدرب في تطوير اللاعبين، إذ يرى أن المهمة لا تقتصر على الجوانب التكتيكية، وإنما تمتد إلى مساعدة اللاعبين على إظهار أفضل ما لديهم واستعادة الثقة في قدراتهم.

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